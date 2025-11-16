मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 16 से 22 नवंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 से 22 नवंबर तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर, 2025): इस हफ्ते आपकी लव लाइफ खुशहाल रहेगी और रिलेशनशिप में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। काम पर आपकी प्रोफेशनलिज्म झलकेगी और उससे आप उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पैसों के मामलों में इस हफ्ते सुरक्षित निवेश पर विचार करना बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य है, इसलिए चिंता की बात नहीं, बस हल्की सावधानी रखें। रिश्तों में ईगो को दूर रखना ही पुराने मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। कामकाज में आपका प्रदर्शन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। धन लाभ के योग भी हैं और सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: रिश्ते में अपनी बात कहते समय थोड़ा संभलकर रहें, क्योंकि इस हफ्ते आपका पार्टनर आपकी बातों या इशारों को गलत समझ सकता है। ऐसी स्थिति में शांत रहना ही सही रहेगा, चाहे माहौल थोड़ा टेंशन वाला ही क्यों न हो। आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसके साथ ज्यादा समय बिताएं, इसलिए भावनाओं को बिना सोचे-समझे बहने न दें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। कोशिश करें कि उनका मूड अच्छा रहे और रिश्ते में किसी तरह का सरप्राइज या पॉजिटिव मोड़ आ सकता है। शादीशुदा महिलाओं को अपने पार्टनर की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।

करियर राशिफल: इस हफ्ते ऑफिस में किसी तरह की स्थिति में खुद को कमजोर दिखने या शिकार बनने से बचाएं। बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिलेंगे और हेल्थकेयर तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए विदेश के मौके भी खुल सकते हैं। आपको सीनियर्स के साथ बैठकर प्रोडक्टिविटी को लेकर बातचीत करनी पड़ सकती है। इंटरव्यू पास करने के योग भी बन रहे हैं, खासकर बैंकिंग और अकाउंटिंग प्रोफाइल वाले लोगों को इस हफ्ते सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। उद्यमी नए वेंचर शुरू कर सकते हैं और नई पार्टनरशिप पर भी विचार कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों को भी अच्छी खबर मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले ध्यान से कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही भविष्य के लिए बचत पर भी फोकस करें। इस हफ्ते आपको पेंडिंग पैसे मिल सकते हैं और बैंक लोन चुकाने का मौका भी मिल सकता है। किसी दोस्त से जुड़े आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए भी यह सही समय है। परिवार की किसी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा मिलने के संकेत हैं और कोई पुराना कानूनी मामला भी सुलझ सकता है। कुछ महिलाएं इस हफ्ते नई गाड़ी खरीदने में सफल होंगी। व्यापार में धन से जुड़ी कुछ दिक्कतें बनी रह सकती हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग सही रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: तनाव से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते मानसिक बेचैनी बढ़ने की संभावना है। पॉजिटिव सोच रखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी वाइब अच्छी हो। स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करें और दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम या सुबह की वॉक से करें। इससे मन और शरीर दोनों हल्का महसूस करेंगे। परिवार के साथ समय बिताना भी मानसिक राहत देगा। बच्चों में हल्की पाचन समस्या हो सकती है, इसलिए उनके खान-पान पर नजर रखें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com