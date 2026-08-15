Capricorn, मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 16-22 August 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 16-22 August 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर राशिफल: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके नौवें भाव में रहेगा। भाग्य से ज्यादा इस समय सही दिशा, सीख, सलाह और विश्वास महत्वपूर्ण रहेगा। मन किसी धार्मिक जगह जाने, पूजा में बैठने, किसी बड़े से बात करने या जीवन की लंबी योजना देखने की तरफ जा सकता है। बच्चों या युवा परिवार सदस्य से मिली खुशी भी मन को ऊर्जा दे सकती है। काम में पिछले दिनों की चिंता धीरे कम होगी। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको हर योजना का व्यावहारिक पक्ष देखने को कहेगा। यात्रा या पढ़ाई से जुड़ी तैयारी है तो सूची बनाएं। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। सरल दिनचर्या और शांत मन से किया काम ज्यादा फल देगा। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट का नक्षत्र बदलाव विचारों में स्पष्टता बढ़ाएगा। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके दसवें भाव में आएगा। अब करियर, प्रतिष्ठा, वरिष्ठ और जिम्मेदारी पर फोकस तेज होगा। मंगलवार और बुधवार काम के लिहाज से मजबूत बन सकते हैं। जो व्यक्ति आपके काम को आगे बढ़ा सकता है, उससे बातचीत का मौका मिल सकता है। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव व्यवहार में संतुलन की मांग करेगा। अधिकार वाले व्यक्ति से बात करते समय आत्मविश्वास रखें, लेकिन जल्दबाजी नहीं। मंगलवार और बुधवार में पेशेवर स्थिति सुधरेगी। आदेश, पूछताछ, क्लाइंट संपर्क या वरिष्ठों की स्वीकृति का माहौल बन सकता है। इसे बड़ी उपलब्धि की गारंटी न मानें, लेकिन आगे बढ़ने का अच्छा संकेत समझें। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव सार्वजनिक छवि को मजबूत कर सकता है। अपनी बात कम और साफ रखें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। बड़ी प्रतिबद्धता से पहले दस्तावेज पढ़ें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। आय, नेटवर्क, इच्छा और बड़े भाई बहन या वरिष्ठ शुभचिंतक का सहयोग बढ़ेगा। किसी लंबित इच्छा के करीब पहुंचने का एहसास हो सकता है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव लोगों के इरादे को गहराई से देखने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। हर बात में शक न करें। जो व्यक्ति लंबे समय से भरोसेमंद है, उसकी मदद स्वीकार करें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में अतिरिक्त आय, संपर्क या परिवार की योजना उपयोगी रहेगी। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव खर्च और निर्णय में जल्दबाजी से बचने को कहेगा। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके बारहवें भाव में आएगा। इसके बाद शरीर और मन आराम मांगेंगे। कोई यात्रा रुक जाए या घर का कार्यक्रम बदल जाए तो उसे नुकसान न मानें। सप्ताह का अंत धीमी गति से करना ही बेहतर होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? लव राशिफल रविवार और सोमवार के शुरुआती हिस्से में रिश्तों में समझ बढ़ सकती है। प्रेम या विवाह में ज्यादा बोलने के बजाय साथ मौजूद रहना अच्छा लगेगा। धार्मिक गतिविधि, परिवार के साथ बाहर जाना या बच्चों से जुड़ा कोई सुखद समय दंपती को करीब ला सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी बातचीत में सहजता है, लेकिन कोई बड़ा निष्कर्ष जल्दी न निकालें। सोमवार शाम से बुधवार तक करियर की व्यस्तता रिश्ते का समय कम कर सकती है। जीवनसाथी समझदारी दिखाएगा, लेकिन यह मानकर न चलें कि उन्हें कुछ कहना ही नहीं है। दिन के अंत में दस मिनट भी उनकी बात सुनें। मंगलवार और गुरुवार वैवाहिक निकटता के लिए अच्छे रह सकते हैं। घर की जिम्मेदारी या संपत्ति से जुड़े विषय पर जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अगर कोई कागजी मामला है तो मिलकर पढ़ें। गुरुवार और शुक्रवार में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोस्ती और रिश्ते में हल्कापन लाएगा। साथ किसी पुराने मित्र से मिलना या छोटी सामाजिक योजना खुशी दे सकती है। सप्ताहांत में यात्रा का प्लान बदल सकता है। इसे लेकर चिड़चिड़े न हों। शनिवार दोपहर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा निजी समय की जरूरत बढ़ाएगा। मेहमान आएं तो भी थोड़ा आराम निकालें। पहले से रिश्ते में हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा से सीमा न टूटने दें। प्रेम इस सप्ताह स्थिर है, बस व्यस्तता के बीच समय देना जरूरी है।

करियर राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में विद्यार्थी सीखने की दिशा साफ कर सकते हैं। उच्च अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा, प्रशिक्षण या दूर के अवसर पर रिसर्च करें। नौवें भाव का चंद्रमा मार्गदर्शन लेने के लिए अच्छा है। शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से प्रश्न पूछें। केवल अपने अनुमान पर न चलें। सोमवार शाम के बाद दसवें भाव का चंद्रमा करियर को केंद्र में लाएगा। मंगलवार काम की स्थिति सुधारने वाला दिन हो सकता है। लंबित काम आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बन सकता है। दस्तावेज तैयार रखें। कारोबार करने वालों को ग्राहक या ऑर्डर की दिशा दिख सकती है। बुधवार पेशेवर दृश्यता के लिए मजबूत है। प्रस्तुति, क्लाइंट बैठक और पहले से तैयार लॉन्च आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर भी तारीफ के बीच अपनी शंका को शांत तरीके से जांचें। बड़ी बात पर एक रात सोच लेना अच्छा रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा नेटवर्किंग और टीम सपोर्ट बढ़ाएगा। विद्यार्थी किसी सहपाठी से उपयोगी नोट्स या समझ ले सकते हैं। समूह अध्ययन में समय बचेगा। कारोबार में विस्तार की चर्चा हो तो नकदी और टीम की क्षमता देखें। शुक्रवार में काम सामान्य गति से चलेगा। यात्रा टल जाए तो उसे दबाव बनाकर फिर से उसी दिन न ठूंसें। शनिवार दोपहर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा बैकएंड काम, समीक्षा और आराम के लिए बेहतर है। अपनी ऊर्जा बचाएं। करियर का लाभ इस सप्ताह लगातार मेहनत और सही लोगों से जुड़ने से आएगा।

धन राशिफल इस सप्ताह आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, खासकर मध्य भाग में। रविवार में भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर बचत या शिक्षा पर खर्च की योजना बनाएं। सोमवार शाम से काम के कारण आय की दिशा मजबूत होगी। मंगलवार और बुधवार में कारोबार, ऑर्डर या पेशेवर अवसर से नकदी का भरोसा बढ़ सकता है। आय अच्छी दिखे तो भी खर्च तुरंत न बढ़ाएं। गुरुवार और शुक्रवार ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के कारण बचत, अतिरिक्त आय और किसी लंबित इच्छा पर सोचने के लिए अच्छे हैं। नियमित निवेश, जमा या दीर्घकालीन योजना पर शांत निर्णय लें। जोखिम वाली चाल में सीमा तय रखें। संपत्ति का विषय जीवनसाथी से जुड़कर सामने आए तो कागज जांचें। शुक्रवार संपत्ति खरीद की जल्दबाजी के लिए आदर्श नहीं है। समय लेकर देखें। शनिवार के पहले हिस्से में भी आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। दोपहर बाद बारहवें भाव का चंद्रमा खर्च बढ़ा सकता है। अचानक मेहमान, यात्रा बदलने या घर की जरूरत पर पैसा जा सकता है। पहले से छोटा बफर रखें। लंबी अवधि की निवेश योजना ठीक है, लेकिन हर उपलब्ध रकम एक साथ न बांधें। नकदी भी जरूरी है। इस सप्ताह समृद्धि का अर्थ केवल ज्यादा कमाई नहीं, सही जगह पैसा रोकना भी है।

सेहत राशिफल रविवार से मन की चिंता घटने लगेगी। विश्वास और परिवार का सहयोग शरीर पर अच्छा असर डाल सकता है। नींद और पाचन बेहतर महसूस हो सकता है अगर आप काम के बीच ब्रेक लेते हैं। मंगलवार से काम की व्यस्तता बढ़ेगी। भोजन छोड़ना आसान लगेगा, लेकिन यही गलती न करें। पानी साथ रखें। ऑफिस में लंबा बैठते हैं तो बीच में उठें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता मन पर असर डाल सकती है। माता पिता या बच्चे की नियमित जांच बाकी है तो उसे समय पर कराना अच्छा है। इसे डर की वजह न बनाएं। केवल देखभाल और समय पर सलाह रखें। गुरुवार और शुक्रवार में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सामाजिक और काम की व्यस्तता बढ़ सकती है। रात को पर्याप्त नींद लें। शनिवार में जरूरत से ज्यादा मेहनत से बचना जरूरी है। सुबह बहुत सारे काम भरेंगे तो दोपहर तक थकान आ सकती है। चंद्रमा बारहवें भाव में जाने के बाद शरीर विश्राम मांगेगा। काम बांटें। हल्का भोजन करें। मेहमान या फोन के कारण देर रात न करें। कोई परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। इस सप्ताह शरीर स्थिर है, बस आप उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें।