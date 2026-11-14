Capricorn Weekly Horoscope 15-21 November 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 15-21 November 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर राशिफल : इस सप्ताह शुरुआत में लोगों की प्रतिक्रिया उत्साह दे सकती है, लेकिन भीतर हल्का संशय भी बना रह सकता है। चंद्रमा आपकी राशि मकर में रहेगा। इसलिए आपकी मौजूदगी, व्यवहार और निजी फैसलों पर ध्यान बढ़ेगा। किसी काम या कारोबार में अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। कोई परिचित आपकी मेहनत की सराहना कर सकता है। फिर भी किसी प्रस्ताव को केवल प्रशंसा के आधार पर स्वीकार न करें। सूर्य शुरुआत में तुला के दशम भाव में रहेगा और फिर वृश्चिक के ग्यारहवें भाव में जाएगा। इससे काम की छवि से ध्यान संपर्क, आय और आगे के लक्ष्य पर बढ़ेगा। बुध दशम भाव में होने से पेशेवर बातचीत उपयोगी रहेगी।

मध्य में चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में आएगा, जहां राहु भी है। परिवार, पैसा, बोलचाल और रोजमर्रा के निर्णय मुख्य विषय बनेंगे। घर में कोई छोटा कार्यक्रम, मेहमान या साथ भोजन का अवसर मिल सकता है। आपकी बात लोगों पर असर डाल सकती है, इसलिए मीठे शब्द चुनें। यही समय है जब किसी छोटे मतभेद को सहज तरीके से संभाला जा सकता है। सिंह के आठवें भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। इसलिए साझा संसाधन, पुरानी योजना या अनिश्चित मुद्दे को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचें। बाहर कुछ अच्छा हो रहा हो तो भी मन में उठी हर बेचैनी को सच न मानें।

मकर राशिफल (15-21 नवंबर): मकर राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में पहुंचेगा। यहां वक्री शनि है। जिम्मेदारी से की गई पहल, भाई बहन या पुराने संपर्क से बातचीत और लंबित काम पूरा करने का विषय सक्रिय होगा। किसी काम में पहले थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन शुरू करने पर दिशा साफ होने लगेगी। परिवार का सहयोग और बच्चों की प्रगति खुशी दे सकती है। ध्यान रहे कि साहस का मतलब हर जोखिम उठाना नहीं। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उसके बाद की मेहनत भी सोचें। यह सप्ताह आपके लिए बाहरी सम्मान से ज्यादा खुद की स्थिर कार्यशैली बनाने का अवसर होगा।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत सामान्य से बेहतर रह सकती है। आपकी राशि में चंद्रमा होने से आप अपनी बात ज्यादा साफ कहना चाहेंगे। परिवार के साथ सहज समय और किसी करीबी की सराहना मन को अच्छा लगेगी। शुक्र कन्या के नौवें भाव में है। इसलिए साथ सीखने, घूमने या किसी शांत गतिविधि में जुड़ने की इच्छा बढ़ सकती है। जीवनसाथी से भविष्य की योजना पर बात करना ठीक रहेगा, लेकिन अपनी राय को अंतिम न मानें। अविवाहित लोगों के लिए परिचित व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है। रिश्ते में सम्मानजनक समय देना सबसे अच्छी शुरुआत होगी।

मध्य में दूसरे भाव का चंद्रमा और राहु भाषा को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, मगर गलत समय पर कहा वाक्य विवाद भी बढ़ा सकता है। किसी खर्च या घरेलू योजना पर मतभेद हो तो आंकड़े सामने रखें। अपनी बात को जीत का प्रश्न न बनाएं। अंतिम हिस्से में तीसरे भाव का चंद्रमा बातचीत को फिर व्यावहारिक बनाएगा। भाई बहन का सहयोग या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ छोटा काम करना मन हल्का कर सकता है। पुराने विवाद की हर बात दोहराना जरूरी नहीं। बच्चों के साथ समय भी घर में सकारात्मक माहौल बना सकता है। रिश्तों को स्थिर रखने के लिए कम वादे और साफ व्यवहार अपनाएं।

करियर राशिफल काम की शुरुआत में पहचान और जिम्मेदारी दोनों मिल सकती हैं। दशम भाव में बुध पेशेवर बातचीत, ग्राहक संपर्क और दस्तावेज देखने की क्षमता बढ़ाएगा। कोई प्रस्ताव आए तो उस पर तुरंत हस्ताक्षर करने के बजाय शर्तें पढ़ें। सूर्य ग्यारहवें भाव में जाने से नेटवर्क और भविष्य की आय के विषय अधिक सक्रिय होंगे। कारोबार में अलग अलग जगह से पूछताछ या प्रतिक्रिया मिल सकती है। नौकरी में कोई वरिष्ठ आपका काम देख सकता है। मगर आत्मविश्वास को तैयारी की जगह न लेने दें। छात्रों के लिए भी शुरुआती समय नोट्स पूरे करने और अभ्यास में ध्यान लगाने का रहेगा।

मध्य में दूसरे भाव का चंद्रमा मीटिंग और आर्थिक चर्चा को व्यावहारिक बना सकता है। राहु जल्दी प्रभाव छोड़ने का मन बढ़ाएगा। ऐसे में जरूरत से ज्यादा आश्वासन देने से बचें। किसी सहकर्मी या भाई बहन की मदद छोटे काम आसान कर सकती है। अंतिम हिस्से में तीसरे भाव का चंद्रमा और शनि मेहनत, फॉलोअप और साहस की मांग करेंगे। कठिन काम में पहला कदम लेने पर आत्मविश्वास बढ़ सकता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई से जुड़ी छोटी समस्या पहले हल करनी चाहिए। कारोबार में बिल्कुल नया काम शुरू करने से बेहतर मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना हो सकता है। परिणाम टिकाने के लिए जिम्मेदारी से काम करना जरूरी होगा।

धन राशिफल पैसे के मामले में शुरुआत लाभ की उम्मीद जगा सकती है। कारोबार, अलग स्रोत या किसी पुराने संपर्क से अवसर की चर्चा मिल सकती है। इसे निश्चित आमदनी समझकर खर्च न करें। ग्यारहवें भाव का सूर्य आय की योजना पर ध्यान बढ़ाएगा, जबकि दूसरे भाव में पहुंचने वाला चंद्रमा परिवार की जरूरतों को सामने लाएगा। सिंह के आठवें भाव में मंगल, गुरु और केतु मौजूद हैं। इससे साझा धन, निवेश या किसी अनिश्चित विषय पर बहुत जल्दी फैसला लेने का मन हो सकता है। जल्द लाभ दिखाने वाली योजना को पूरा समझने से पहले सवाल पूछें।

मध्य में आय और खर्च का संतुलन बनाना उपयोगी रहेगा। परिवार के साथ खरीद पर चर्चा हो तो उसे किसी एक व्यक्ति के उत्साह पर न छोड़ें। खर्च का उद्देश्य और सीमा तय करें। राहु दूसरे भाव में दिखावे या नई चीज लेने की इच्छा बढ़ा सकता है। अंतिम हिस्से में तीसरे भाव का चंद्रमा कमाई को लगातार प्रयास, संपर्क और छोटे काम से जोड़ता है। कोई उधार या पुराना भुगतान साफ करने का अवसर मिले तो उसे प्राथमिकता दें। शनि वहां वक्री है, इसलिए पहले की आर्थिक गलती दोहराने से बचें। बचत में छोटा सुधार भी मन को स्थिर बना सकता है।

परिवार के किसी सदस्य के साथ वित्तीय चर्चा करते समय रकम के साथ समय सीमा भी स्पष्ट रखें। किसी बड़ी जरूरत के लिए बचत बनाई है तो उसे अचानक मिली अच्छी प्रतिक्रिया के कारण दूसरे काम में न लगाएं। सूर्य ग्यारहवें भाव में आने से कमाई की दिशा पर नए विचार बन सकते हैं। फिर भी सिंह के आठवें भाव का ग्रह समूह जोखिम और अनिश्चितता की याद दिलाता है। आप जिस बात को समझते नहीं, उसमें दबाव के कारण निवेश न करें। छोटे काम का समय पर भुगतान मिलना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सप्ताहांत में अगली कमाई का लक्ष्य बनाने से पहले वर्तमान खर्च और जरूरी किस्तों का सरल हिसाब तैयार कर लें।

सेहत राशिफल शुरुआत में काम के साथ मेलजोल बढ़ेगा, इसलिए नींद और भोजन की नियमितता बनाए रखें। अपनी राशि में चंद्रमा होने से भावनाओं का असर जल्दी महसूस हो सकता है। किसी की तारीफ से ऊर्जा बढ़ेगी और उलटी प्रतिक्रिया से मन भारी हो सकता है। इसे दिन की गुणवत्ता तय न करने दें। स्क्रीन पर लगातार काम करते हैं तो आंखों में सामान्य थकान या सूखापन महसूस हो सकता है। बीच बीच में दूरी बनाएं। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना व्यस्त रहने का प्रमाण नहीं है।

मध्य में परिवार के काम और छोटी यात्राओं की वजह से कार्यक्रम घना हो सकता है। चलते समय फोन देखने या जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें। सिंह के आठवें भाव का मंगल आपको तुरंत कार्रवाई के लिए उकसा सकता है, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अंतिम हिस्से में तीसरे भाव का चंद्रमा सक्रियता बढ़ाएगा, मगर वहां शनि थकान की सीमा याद दिलाएगा। शुरू में आलस लगे तो पूरे दिन को खराब न मानें। एक छोटे काम से शुरुआत करें, फिर आराम का समय भी रखें। सरल भोजन, पानी और शांत शाम दिनचर्या संभालने में मदद करेंगे।