मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 15 से 21 मार्च तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च 2026 तक का समय…
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (15-21 मार्च 2026): मकर राशि के लिए यह हफ्ता धीरे-धीरे काम संभालने का रहेगा। कई लोग इस समय अपनी रोज की दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। काम को लेकर मन में साफ सोच बन सकती है।हफ्ते की शुरुआत सामान्य रहेगी। रोजमर्रा के काम चलते रहेंगे। अगर कोई काम काफी समय से रुका था तो अब उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस हफ्ते जल्दबाजी से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक समय में एक ही काम करें। छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो आगे चलकर फायदा मिल सकता है। दोस्तों और परिवार का साथ भी इस समय मिल सकता है। किसी करीबी से बात करने से मन हल्का हो सकता है।
Capricorn Weekly Love Horoscope, मकर लव राशिफल इस हफ्ते-
रिश्तों के मामले में हफ्ता सामान्य रह सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत पहले से बेहतर हो सकती है। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर गंभीर बात भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। एक-दूसरे की बात सुनना रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह मुलाकात दोस्त या जान-पहचान के जरिए हो सकती है। हालांकि किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
Capricorn Weekly Career Horoscope, मकर करियर राशिफल इस हफ्ते-
कामकाज के मामले में यह हफ्ता व्यस्त रह सकता है। ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है।कोशिश करें कि जो काम मिला है, उसे समय पर पूरा करें। सीनियर की नजर आपके काम पर रह सकती है। अगर कोई नया काम मिलता है तो पहले उसे समझें। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ें। सहकर्मियों के साथ तालमेल रखना भी जरूरी रहेगा। हफ्ते के आखिर तक कुछ काम पूरे होने से राहत मिल सकती है।
Capricorn Weekly Money Horoscope, मकर आर्थिक राशिफल इस हफ्ते- पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है। आय और खर्च दोनों चलते रह सकते हैं। इस समय खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। बेवजह की खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं तो हर हफ्ते थोड़ा पैसा अलग रख सकते हैं। आगे चलकर यही पैसा काम आ सकता है।
Capricorn Weekly Health Horoscope, मकर स्वास्थ्य राशिफल इस हफ्ते-
सेहत के लिहाज से हफ्ता ठीक रह सकता है। हालांकि काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। रोज थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। सुबह की वॉक भी आपके लिए अच्छी रह सकती है। खाने-पीने में संतुलन रखें। घर का सादा खाना लेना बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं तो पूरे हफ्ते सेहत सामान्य बनी रह सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट