मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 15 से 21 फरवरी तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 फरवरी 2026 तक का समय…
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (15-21 फरवरी 2026): इस हफ्ते फोकस और शांति बनी रहेगी। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, छोटी समस्याएं सुलझेंगी और आपको आगे के कदम सोचने के लिए शांत मौके मिलेंगे। टास्क और रिश्तों दोनों में स्थिर रफ्तार महसूस होगी। समझदारी वाले फैसले फायदा दिलाएंगे। खुद को ऑर्गनाइज रखें, बात प्यार से करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। अनुशासन के छोटे कदम और थोड़ा-सा आत्ममंथन नतीजे बेहतर करेंगे, लोगों का भरोसा बढ़ाएंगे और सीखने व आगे बढ़ने के नए मौके खोलेंगे। आने वाला हफ्ता प्रोग्रेस वाला है।
मकर लव राशिफल- बातचीत इस हफ्ते नरमी और साफ-साफ रहने वाली है। दिल से तारीफ करें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। साथ में छोटे काम करना या सिंपल प्लान बनाना नजदीकियां बढ़ाएगा। सिंगल हैं तो सोशल सर्कल में छोटे-छोटे कदम बढ़ाएं, कोई सधा हुआ और अच्छा इंसान नोटिस कर सकता है। कपल्स के लिए धैर्य रखने से गलतफहमियां जल्दी सुलझ जाएंगी। परिवार की परंपराओं का सम्मान करें और गरम बहस से बचें। शांत लहजे में बात करें, छोटे कामों में मदद करें और वादे निभाएं—यही अपनापन और भरोसा मजबूत करेगा। साथ में छोटी वॉक जैसे आसान प्लान रिश्ते को फिर से जोड़ देंगे। बड़े दिखावे से ज्यादा छोटे वादे निभाना मायने रखता है।
मकर करियर राशिफल- ऑफिस में इस हफ्ते स्थिर काम पर ध्यान रखें। पहले छोटे-छोटे टास्क पूरे करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सहकर्मी साफ मदद और ईमानदार फीडबैक को पसंद करेंगे। किसी फाइल या अप्रूवल में देरी थी तो जवाब मिल सकता है। बस फॉलो-अप शालीन तरीके से करें। एक काम की स्किल सीखें या रिफ्रेश करें, आगे चलकर फायदा मिलेगा। ऑफिस गॉसिप से दूर रहें और प्रेशर में भी शांत रहें। डॉक्यूमेंट सहेज कर रखें और अपनी छोटी जीतें नोट करते रहें। हफ्ते का छोटा अपडेट शेयर करें। आपकी लगातार मेहनत नोटिस होगी और उसका फायदा मिलेगा।
मकर आर्थिक राशिफल- पैसों की स्थिति छोटे बजट प्लान से ज्यादा स्थिर होगी। जरूरी खर्च ट्रैक करें और बिना सोचे-समझे खरीदारी से रुकें। अचानक कोई छोटा बिल आ सकता है, इसलिए थोड़ा कैश सेफ्टी के लिए अलग रखें। बड़े खर्च को फिलहाल टालें और पहले पूरा हिसाब देख लें। निवेश से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले से सलाह लें। रोज़ थोड़ा-थोड़ा बचाना आगे चलकर मजबूत सुरक्षा देगा और भविष्य की चिंता कम करेगा। खर्च-आमदनी की साफ नोट्स रखें और बैलेंस देखने के लिए सिंपल ऐप का इस्तेमाल करें।
मकर स्वास्थ्य राशिफल- इस हफ्ते शरीर का हल्के तरीके से ख्याल रखें। रोज थोड़ी वॉक करें, ताजी हवा लें और मन शांत रखें। समय पर खाना खाएं, सब्जियां, फल और होल ग्रेन ज्यादा रखें। नींद के लिए एक तय समय रखें और सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करें। तनाव कम करने के लिए बेसिक ब्रीदिंग या छोटी मेडिटेशन ट्राय करें। हल्का दर्द हो तो गर्म सेक और हल्की स्ट्रेचिंग करें। परेशानी लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। सादा रूटीन अपनाने से एनर्जी बनी रहेगी। रोज पानी पर्यापत मात्रा में पीते रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि