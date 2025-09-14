मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि का 14 से 20 सितंबर तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 14-20 September 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपको धैर्यपूर्वक योजना बनाने और निरंतर ध्यान देकर कार्य करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। जो टास्क धीमे लग रहे थे, वे आगे बढ़ेंगे। पार्टनर के साथ दयालु रहें, खर्च करने से पहले फाइनेंशियल सिचुएशियो की जांच करें। अपनी एनर्जी और सेहत की रक्षा के लिए हेल्दी राउटर बनाए रखें। फिर भी योजनाओं में बदलाव होने पर फ्लेक्सिबल बने रहें।

मकर राशि का 14 से 20 सितंबर तक का सप्ताह कैसा रहेगा? मकर लव लाइफ: इस सप्ताह आपका स्वभाव रिश्तों को गहरा बनाने में मदद करेगा। छोटी-छोटी योजनाओं के बारे में क्लियर रूप से बात करें। अपने साथी के विचारों को सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो एक दोस्ताना कार्यक्रम या बातचीत सुकून देने वाली नई दोस्ती की ओर ले जा सकती है। जल्दबाजी न करें। धैर्य विश्वास का निर्माण करता है। किसी काम में मदद करने या समय देने जैसे छोटे-छोटे देखभाल के कार्य दिखाएं। ईमानदारी रिश्तों को मजबूत करेगी।

करियर राशिफल: ऑफिस में निरंतर प्रयास इस सप्ताह क्लियर परिणाम ला सकते हैं। एक समय में एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें और जो शुरू करें उसे पूरा करें। टीम के सदस्यों के साथ क्लियर बातचीत गलतियों को कम करेगी और सम्मान बढ़ाएगी। अगर कोई नई जिम्मेदारी आती है, तो उसे स्वीकार कर पूरा करने में विश्वास दिखाएं। ध्यान भटकाने वाली बातों और अनावश्यक मीटिंग से बचें। अपनी स्किल्स का उपयोग करके अगले कदम तय करें। छोटी-छोटी जीत आपको आने वाले हफ्तों में बड़े मौकों के लिए तैयार करेंगी, जिसके लिए धैर्य और निरंतर ध्यान की आवश्यकता होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का मामला स्टेबल लग रहा है, लेकिन सोच-समझकर चुनाव करना अभी जरूरी है। उपयोगी धन जुटाने के लिए बिल्स, और सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दें। रिस्क भरे निवेश या दबाव वाली सेल्स से बचें। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें। सेविंग्स करने की आदत, चाहे मामूली ही क्यों न हो, सुरक्षा का निर्माण करेगी। बड़े कदम उठाने से पहले किसी विश्वसनीय दोस्त या सलाहकार से बात करने पर विचार करें। अभी ध्यान देने से आपका बटुआ बाद में शांत रहेगा। आप भविष्य के लक्ष्यों की योजना बना पाएंगे।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह हेल्दी दिनचर्या से आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा। ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने के लिए नियमित नींद के समय और छोटी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग को प्राथमिकता दें। पानी का सेवन करें, ताजा भोजन करें और देर रात भारी नाश्ते से बचें। तनाव होने पर स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ