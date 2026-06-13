मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 जून तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून, 2026 तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (14-20 जून, 2026): मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता ठीक रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ काम एक साथ आ सकते हैं। कभी घर का काम तो कभी बाहर का काम, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ सकता है। शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, चीजें संभलती नजर आएंगी। काफी समय से जिस काम का इंतजार था, उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। इस हफ्ते लोगों से बातचीत भी ज्यादा होगी। किसी पुराने जानकार से मुलाकात या फोन पर बात हो सकती है।

मकर राशि का लव राशिफल प्यार के मामले में हफ्ता सामान्य रहेगा। साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर मन खराब था तो उसे दूर करने की कोशिश हो सकती है। जो लोग अभी अकेले हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बात शुरू हो सकती है। फिलहाल किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा।

मकर राशि का करियर राशिफल नौकरी करने वालों के लिए हफ्ता कामकाज में बीत सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ काम ऐसे भी मिल सकते हैं जो पहले आपके पास नहीं थे। शुरुआत में थोड़ा झंझट लग सकता है, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाएगा। कारोबार करने वालों के लिए भी हफ्ता ठीक है। पुराने ग्राहक जुड़े रहेंगे। कोई पुराना संपर्क फिर से काम आ सकता है। अगर किसी नए काम की सोच रहे हैं तो अभी जल्दबाजी करने से बचें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल पैसों को लेकर यह हफ्ता ठीक रहेगा। पैसा आता रहेगा और खर्च भी होते रहेंगे। घर की जरूरतों पर कुछ पैसा लग सकता है। किसी पुराने भुगतान से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। हालांकि बिना जरूरत के खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। जो चीज जरूरी है, उसी पर पैसा खर्च करें।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बस काम की वजह से थकान हो सकती है। समय पर खाना खाएं और नींद पूरी करने की कोशिश करें। अगर कई दिनों से आराम नहीं मिला है तो थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें। सुबह या शाम थोड़ी देर टहलना अच्छा रहेगा।