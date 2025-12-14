Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn weekly Horoscope 14-20 December 2025 saptahik makar rashifal future predictions
मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय…

Dec 14, 2025 06:54 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (14-20 दिसंबर, 2025): इस सप्ताह कामकाज में धीरे-धीरे लेकिन पक्का आगे बढ़ने के योग हैं। घर का माहौल भी शांत और संतुलित रहेगा। छोटे-छोटे फैसले आगे चलकर अच्छे नतीजे देंगे। धैर्य बनाए रखें और जहां संभव हो, दूसरों की मदद करें। इससे मन को भी सुकून मिलेगा। यह सप्ताह सोच-समझकर काम करने और जिम्मेदारी निभाने का है। जरूरी कामों पर ध्यान दें और समय का सही मैनेजमेंट करें। बोलचाल में विनम्रता रखें और जल्दबाजी से बचें। लंबे समय के लक्ष्यों की ओर बढ़ाया गया हर छोटा कदम फायदेमंद साबित होगा। किसी बदलाव के समय घबराने के बजाय शांत रहकर आगे बढ़ें। जरूरत पड़े तो भरोसेमंद दोस्तों से सलाह लें।

लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में आपकी समझदारी और स्थिर स्वभाव भरोसा बढ़ाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ समय बिताएं और भविष्य की योजनाओं पर बात करें। छोटे-छोटे प्यार भरे काम रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास से दोस्त या काम के जरिए हो सकती है। अपनी बात साफ रखें और सामने वाले की इज्जत करें। जल्दबाजी से फैसले न लें। धैर्य और साफ बातचीत से रिश्तों में सहजता आएगी। पारिवारिक मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लें।

करियर राशिफल: कामकाज में इस सप्ताह स्थिर प्रगति के योग हैं। बड़े कामों को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बांटकर आगे बढ़ें। अपने आइडिया आत्मविश्वास के साथ लेकिन शालीनता से रखें। सहकर्मियों की मदद करें, टीमवर्क का फायदा मिलेगा। कोई व्यावहारिक फैसला आपको नई जिम्मेदारी दिला सकता है। शॉर्टकट अपनाने से बचें। काम का सही रिकॉर्ड रखें और ऑर्गनाइज़्ड रहें, ताकि सीनियर्स को आपकी मेहनत और भरोसेमंद छवि नजर आए। साफ नोट्स बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें और समय-समय पर फीडबैक लेते रहें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति सामान्य और संभली हुई रहेगी, बशर्ते आप प्लानिंग के साथ चलें। आय और छोटे खर्चों पर नजर रखें, इससे बचत के रास्ते दिखेंगे। फालतू खरीदारी से बचें और कुछ भी लेने से पहले दाम की तुलना जरूर करें। अचानक कोई छोटा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा बफर रखें। जरूरत हो तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से सलाह लें। बिना समझे कोई कागज साइन न करें। सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर आर्थिक शांति देंगे। बजट बनाएं, हर हफ्ते उसे देखें और नियमित बचत करें।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर सोएं और थकान महसूस हो तो आराम करें। रोज सुबह हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करें, इससे एनर्जी बनी रहेगी और तनाव भी कम होगा। पानी खूब पिएं और खाने में ताजी सब्जियां व फल शामिल करें। काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें। शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें, जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, लक्ष्य तय रखें और पॉजिटिव सोच बनाए रखें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
