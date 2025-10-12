मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 12 से 18 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 12-18 October 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: छोटी-छोटी उपलब्धियों के बढ़ने पर आप व्यवस्थित और धैर्यवान महसूस करेंगे। क्लियर योजनाओं और शांत बातचीत का उपयोग करें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। दोस्त और सहकर्मी उपयोगी सलाह देंगे। स्टेबल रहने से लक्ष्यों की ओर प्रगति होगी और आपको अधिक सुरक्षा मिलेगी। भविष्य में विकास के द्वार खुलेंगे।

मकर राशि वालों के लिए 12 से 18 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा मकर लव लाइफ: इस सप्ताह आप अपने करीबी रिश्तों में कोमलता देखेंगे। छोटी-छोटी बातें और मैसेज रोमांस बढ़ाते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना मेलजोल एक नई दोस्ती की ओर ले जा सकता है। मदद और ईमानदारी कपल्स का विश्वास बढ़ाती है। तीखी आलोचना से बचें। इसके बजाय दयालु शब्दों का इस्तेमाल करें। सुनने और विश्वसनीय होने में समय बिताएं। ये आसान काम इमोशनल सेक्योरिटी को मजबूत करते हैं और प्यार को धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ने में मदद करते हैं। छोटी-छोटी उपलब्धियों का साथ में जश्न मनाएं। रोज तारीफ दिखाएं।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आपका ऑफिस जीवन स्टेबल और व्यवस्थित महसूस होगा। क्लियर प्रायोरिटी आपको बिना स्ट्रेस के टास्क को पूरा करने में मदद करती है। टीम के सदस्य आपके शांत दृष्टिकोण को नोटिस करते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद की पेशकश करते हैं। अपनी स्किल्स से मेल खाने वाली छोटी-छोटी चुनौतियों का सामना करें, ये विश्वास और कॉन्फिडेंस का निर्माण करती हैं। जब आप क्लियर न हों, तो सटीक निर्देश मांगें और पालन करने के लिए आसान योजनाएं लिखें। संतुलित स्पीड बनाए रखें और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं ताकि आप मोटिवेटेड रहें। लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और फीडबैक को विनम्रता से स्वीकार करें।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन संबंधी मामले धीरे-धीरे लेकिन पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ेंगे। सावधानीपूर्वक बजट छोटी बचत पर नजर रखने में मदद करता है। रिस्क भरे दांव या जल्दबाजी वाली योजनाओं से बचें। स्टेबल कदमों को प्राथमिकता दें। अगर कोई प्रपोजल आकर्षक लगे, तो सहमत होने से पहले डिटेल्स पढ़ें और सवाल पूछें। छोटी कमाई या धनवापसी अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकती है। किसी भी लाभ का उपयोग किसी छोटे बिल का भुगतान करने या इमरजेंसी सिचूऐशन के लिए धन जुटाने में करें। अभी सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य के दबाव को कम करेंगे और शांति के लिए क्लियर रिकॉर्ड रखेंगे।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह दिनचर्या में हल्के बदलाव से आपके शरीर और मन को लाभ होगा। नियमित नींद और प्रतिदिन हल्की स्ट्रेचिंग का लक्ष्य रखें। पर्याप्त पानी पिएं और अपने दिमाग को शांत करने के लिए छोटी-छोटी सैर करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो अपने विचारों को शांत करने के लिए व्यायाम या शांत समय का उपयोग करें। दर्द को नजरअंदाज न करें। आराम और देखभाल दर्द को ठीक करने में मददगार रहेगी। बिना ब्रेक के भारी काम करने से बचें। ये आदतें एनर्जी को बढ़ावा देती हैं और आपको संतुलित रखती हैं। आपको रोजाना ज्यादा मुस्कुराने में मदद करती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ