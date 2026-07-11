Capricorn, मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 12 से 18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Capricorn Weekly Horoscope 12-18 July 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Weekly Horoscope 12-18 July 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह स्थिर और सक्षम शुरुआत देगा। आत्मविश्वास रहेगा और मेहनत का असर दिखाई देगा। परिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक मिलन में जाना उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी, खिलाड़ी और नौकरीपेशा लोग अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आपकी नियमितता लोगों को प्रभावित करेगी। मंगलवार से सावधानी बढ़ानी होगी। अपनी योजना हर किसी को न बताएं। कोई छिपा विरोधी, ऑफिस की प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या वाला व्यक्ति सक्रिय हो सकता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नीचे जा सकता है। मध्य सप्ताह जीवनसाथी का सहयोग और पढ़ाई या कारोबार में गति देगा। शुक्रवार और शनिवार देरी, तनाव और भावनात्मक भारीपन ला सकते हैं। धैर्य रखें।
मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 12 से 18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
लव राशिफल
रिश्तों में आराम और खटास दोनों रहेंगे। मध्य सप्ताह में जीवनसाथी या पार्टनर का साथ बड़ी राहत देगा। बाहरी दबाव बढ़े तो वही व्यक्ति आपको संभाल सकता है। व्यावहारिक स्वभाव के बीच प्रेम की गर्माहट भी जरूरी है। बिना फोन के चाय पीना भी रिश्ता बदल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या परिचित दायरे से गंभीर बातचीत हो सकती है। दूर रह रहे प्रेमी मिल सकें तो संबंध में भरोसा बढ़ेगा। फिर भी शुक्रवार और शनिवार नाजुक हैं। बाहर की निराशा घर में न लाएं। बहस जीतने की कोशिश प्रेम को कमजोर करेगी। शब्दों को हल्का और सम्मानपूर्ण रखें।
करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए सप्ताह की शुरुआत मजबूत है। कक्षा, प्रैक्टिकल, रिविजन और प्रतियोगी तैयारी में अच्छा काम हो सकता है। भाग्य मदद करेगा, पर यह आराम की अनुमति नहीं देता। गुरुवार तक मेहनत की मांग बढ़ेगी। टाइमटेबल बनाकर चलें। नौकरीपेशा लोग भरोसेमंद काम से वरिष्ठों का ध्यान खींच सकते हैं। मंगलवार ऑफिस राजनीति से बचें। ड्राफ्ट, प्लान या भविष्य की बात खुलकर साझा न करें। कारोबार में यात्रा, विस्तार या साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। औपचारिक मामलों में राहत के संकेत हैं। शुक्रवार और शनिवार देरी और भ्रम देंगे, इसलिए निवेश, मशीनरी और कागज जांचकर ही आगे बढ़ें।
धन राशिफल
धन में संयम पहले जरूरी है। शुरुआत में यात्रा, सामाजिक कार्यक्रम या दिखावे पर खर्च हो सकता है। थोड़ा आनंद ठीक है, पर एक आउटिंग लंबा बिल न बन जाए। मंगलवार बिना जरूरत पैसा उधार न लें। बाद में चुकाना भारी लग सकता है। मध्य सप्ताह बचत के लिए बेहतर है। जीवनसाथी, परिवार या ससुराल से सहयोग मिले तो उसे जरूरी काम में लगाएं। फीस, घर और यात्रा के लिए पैसा अलग रखें। जोखिम वाली कमाई से दूरी रखें। शुक्रवार निवेश के लिए हल्का है। शनिवार कम मूड में खर्च करने से बचें। शांत पैसा ही मजबूत पैसा है।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य शुरुआत में अच्छा रहेगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। यही समय दिनचर्या ठीक करने का है। नींद और भोजन नियमित रखें, क्योंकि आगे शरीर उतना उदार नहीं रहेगा। मंगलवार थकान या संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। भारी और बासी भोजन से बचें। बुधवार और गुरुवार पाचन, व्यायाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान मांगते हैं। महिलाओं से बातचीत में सम्मान रखें। इससे घर और मन दोनों स्थिर रहेंगे। शुक्रवार और शनिवार वाहन, उपकरण और आने जाने में सावधानी रखें। बाएं पैर में दर्द या जकड़न हो तो आराम करें। रात जागना और ज्यादा सोचना मन को भारी करेगा।
सप्ताह की सलाह
योजना निजी रखें और काम पूरा करके दिखाएं। कर्ज, बहस और जल्दबाजी से बचेंगे तो सप्ताह संभल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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