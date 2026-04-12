मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions : राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तक का समय…
Weekly horoscope prediction :आज का दिन आपके लिए शुरू हो रहा है, आपको अच्छे से आराम करना है, लवलाइप में पार्टनर के साथ रहें और अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। आपकी वीक अच्छा होगा, अगर आप सारी चीजों को सोचना बंद कर देंगे। जिस चीज की जरूरत है वो सोचें। वीक में आपका माइंड आर्गनाइज्ड और विचार सैटल हो जाएंगे।आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहां लाइन खींचनी है और कहां वादा करना है। आपके लिए यह एक मजबूत वीक होगा।
मकर लव राशिफल
इस वीक मकर राशि वालों की लवलाइ्रफ अच्छी होगी, लेकिन आपको यह सोचना बंद करना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शांत कंवर्सेशन से आप अपने बीच की दूरी को मिटा सकते हैं। इस वीक सिंपल बोलों और ड्रामेटिक ना रहें। अगर आप सिगंल हैं, तो मिच्योर और सोच समझकर काम करें। आपको इस वीक अपने पार्टनर से ईमानदारी से बात करनी है, उनसे प्लान शेयर करना है, आपको एक दूसरे केसाथ ऐसा बॉन्ड बनाना है, जिससे आप एक दूसे पर विश्वास करें और मजबूती से खड़े रहें। अगर काम का तनाव है, तो इसे रिश्तों के बीच ना आने दें। इस वीक आपको रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिलेगी, इसके साथ जिम्मेदारियां भी होगी।
मकर करियर राशिफल
इस वीक आपका करियर अच्छा रहेगा, अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, तो । आपको अधिक जिम्मेदारी इस वीक हैंडल करनी पड़ सकीत है। आपको समय और फॉलो, मीटिंग्स और प्रैक्टिकल फैसलों को खास ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल फैसले आपके फेवर में रहेंगे, खासकर अगर चीजों को क्लियर और डायरेक्ट रखते हैं। रिविजन के लिए यह अच्छा वीक है। आपको कॉन्फिडेंस तो बनाना ही है, साथ ही आपको पैनिक नहीं करना है, सिर्फ तैयारी करें। अगर बिजनेस करते हैं, तो उसमें सुधार करें। इस वीक में कोई शोर नहीं करना है, सिर्फ सॉलिड काम करना है, जिससे आप आगे बढ़ सकें।
मकर मनी राशिफल
इस वीक मकर राशि वालों के लिए प्रैक्टिकल सोच से पैसा बढ़ेंगा। आपको बजट की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने खर्चों को देखें कि कहां ज्यादा और कहां कम खर्च हो रहे हैं। अपने आपको कंट्रोल में रखें। खासकर अगर आप शेयर मार्केट और निवेश से जुड़े फैसले ले रहे हैं, तो आपको खास ध्यान देना चाहिए। बेकार का रिस्क लेने से बचें। आपको इस वीक सेफ चॉइस बनानी है। लबे समय के लिए चीजों को देखना है। वीक के दूसरे भाग में आप करेक्शन करेंगे। एक पेंडिग बिल भी खर्च और आर्थिक मामलों में आपको खास ध्यान देना होगा।
मकर हेल्थ राशिफल
इस वीक मकर राशि वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर दिमाग में कम बातों को रखेंगे, तो पहले से बेहतर होंगे। अगर मानसिक तौर पर बहुत बातों को दिल से लगा लेंगे, तो थकान, नींद ना और स्टिफनेस जैसी शिकायत आपको हो सकती है। आपका मूड भी शाम को हैवी हो सकता है। आपमें ताकत नहीं है, ये मामला नहीं है, आप मानसिक तौर पर ओवरलोड ले रहे हैं, ये दिक्कत है। आप सिंपल आदतों से इससे बच सकते हैं। इस वीक आपको अच्छे से आराम करना है। अच्छे से हल्की एक्सरसाइज, अच्छे से आराम से आप अपना सिस्टम सही कर लेंगे। रात को तनाव ना लें, नींद खराब हो सकती है।
लकी नंबर: 4
लकी कलर: गहरा नीला
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें