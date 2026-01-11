मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 11 से 17 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 जनवरी तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (11-17 जनवरी 2026): इस हफ्ते आपके व्यावहारिक फैसले आपको शांति और स्थिर प्रगति देंगे। छोटे लक्ष्य तय करें- यही आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। रिश्तों में गर्माहट रहेगी, काम में स्थिरता आएगी और पैसे सोच-समझकर खर्च करने से संभलेंगे। सेहत भी ठीक रहेगी। इस हफ्ते मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। छोटे लेकिन साफ कदम आगे बढ़ाएंगे। घर और ऑफिस में शालीन व्यवहार रखें, बजट ध्यान से बनाएं और बीच-बीच में आराम करें। रोजमर्रा की पॉजिटिव रूटीन बनाए रखें और जरूरत हो तो मदद मांगने में संकोच न करें।

मकर लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। साधारण बातचीत और छोटे-छोटे अच्छे काम असर दिखाएंगे। धैर्य से सुनें, सच्ची तारीफ करें और साथ में कोई शांत सा प्लान बनाएं। तीखे शब्दों से बचें और हल्का-फुल्का मज़ाक तनाव कम करेगा। दोस्तों के जरिए नई जान-पहचान भी बन सकती है। साथ टहलना या साथ बैठकर खाना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा।

मकर करियर राशिफल: काम में आपकी लगातार मेहनत नोटिस होगी। जरूरी काम समय पर पूरा करें और टीम को व्यावहारिक मदद दें। सही प्लानिंग से तनाव कम होगा और जिम्मेदारी के नए मौके मिल सकते हैं। मीटिंग में शांत रहें और साफ-सुथरे नोट्स बनाएं। हर दिन एक साफ लक्ष्य तय करें। नए काम शुरू करने से ज्यादा पुराने पेंडिंग काम निपटाने पर ध्यान दें- यही आगे मजबूत आधार बनाएगा।

मकर आर्थिक राशिफल: अगर आप सिंपल प्लान पर चलेंगे तो पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। छोटे खर्चों पर नजर रखें और फालतू खरीदारी से बचें। अतिरिक्त आमदनी का थोड़ा हिस्सा बचत में डालें और बेकार सब्सक्रिप्शन काटें। किसी बड़े खर्च पर फैसला लेने से पहले एक रात रुकें। शक हो तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से सलाह लें। इस हफ्ते बिना जरूरत पैसे उधार देने से बचें।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: समय पर नींद और हल्की वॉक से एनर्जी बनी रहेगी। पानी पीते रहें, ब्रेक में स्ट्रेच करें और घर का सादा खाना खाएं। ओवरवर्क से बचें। तनाव में गहरी सांस लें। रोज़ की छोटी अच्छी आदतें- जैसे स्ट्रेचिंग और तय समय पर सोना- मूड और फोकस बेहतर रखेंगी। शाम की हल्की सैर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको स्वस्थ रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com