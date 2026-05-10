मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 10 से 16 मई तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 16 मई, 2026 तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (10-16 मई, 2026): मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। हर समय काम, जिम्मेदारी और टेंशन में रहने के बाद अब मन कुछ हल्का महसूस करना चाहेगा। इस दौरान प्यार, अपने लोग, बच्चे, घूमना या कोई पसंदीदा काम आपको अच्छा महसूस करा सकता है।

हफ्ते की शुरुआत में ही ऐसा लग सकता है कि सिर्फ काम करते रहना काफी नहीं है। मन करेगा कि थोड़ा अपने लिए भी जिया जाए। अगर कोई छोटा प्लान बनता है या किसी अपने के साथ समय बिताने का मौका मिलता है तो उसे टालिए मत। कई बार छोटी खुशी भी पूरा मूड बदल देती है।

बीच हफ्ते में कोई बातचीत या मुलाकात दिल को अच्छा महसूस करा सकती है। अगर लंबे समय से किसी चीज को सिर्फ इसलिए टाल रहे थे क्योंकि “समय नहीं है”, तो इस बार थोड़ा समय निकालना सही रहेगा। कोई पुराना शौक दोबारा शुरू करने का मन भी बन सकता है।

सप्ताह के आखिर तक आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन-सी चीज सच में खुशी देती है और कौन-सी सिर्फ आदत बन चुकी है। इस दौरान मन को हल्का रखने वाली चीजें आपके लिए जरूरी रहेंगी। हर बात में जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाना इस हफ्ते थका सकता है।

मकर राशि का लव राशिफल रिश्तों में इस हफ्ते थोड़ा नरम रवैया अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने तक खुद को सीमित मत रखिए। छोटी-सी तारीफ, साथ बैठकर बात करना या कहीं साथ जाना रिश्ता बेहतर बना सकता है।

सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ सुकून महसूस हो। शुरुआत में ही बहुत ज्यादा सोचने के बजाय चीजों को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें।

मकर राशि का करियर राशिफल काम में इस हफ्ते नया सोचने से फायदा हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, कंटेंट, डिजाइन, टीचिंग या लोगों से जुड़े काम में हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा।

बिजनेस करने वालों को काम दिखाने का तरीका बदलने से फायदा मिल सकता है। छात्रों के लिए भी पढ़ाई में फोकस बढ़ सकता है अगर वे मन लगाकर पढ़ें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल इस हफ्ते पैसा घूमने, गिफ्ट, बच्चों या खुद की खुशी पर खर्च हो सकता है। खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए पैसा उड़ाना नुकसान कर सकता है।

अगर किसी अपने के लिए कुछ लेना है तो महंगी चीज से ज्यादा भावना पर ध्यान दें। छोटा लेकिन दिल से किया गया खर्च ज्यादा अच्छा लगेगा।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल लगातार काम और जिम्मेदारियों की वजह से शरीर थका महसूस कर सकता है। नींद, कमर, घुटनों या एनर्जी पर असर दिख सकता है।

थोड़ा आराम, हल्की वॉक और समय पर खाना इस हफ्ते जरूरी रहेगा। खुद को सिर्फ काम की मशीन मत बनाइए। मन खुश रहेगा तो शरीर भी जल्दी साथ देगा।

मकर राशि वालों के लिए सलाह इस हफ्ते खुद को सिर्फ जिम्मेदारियों तक मत बांधिए। छोटी-छोटी खुशियां भी जरूरी होती हैं।