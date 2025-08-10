मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 10 से 16 अगस्त तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 16 अगस्त तक का समय…

Sun, 10 Aug 2025 07:07 AM

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (10- 16 अगस्त, 2025): यह सप्ताह बड़े बदलावों वाला रहेगा। जीवन में कई रोमांचक मोड़ आएंगे। उतार-चढ़ाव भरे पलों से सामना होगा। चुनौतियों से न घबराएं और समस्या का समाधान निकालने पर फोकस करें। धैर्यता बनाए रखें। समझदारी से फैसले लें। प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ सभी टास्क हैंडल करें।

लव राशिफल : रिलेशनशिप में ज्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी। हालांकि, लव लाइफ की छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। इस वीक कर्क राशि वालों को पैरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। साथी की प्राइवेसी का ध्यान रखें और उनके विचारों का सम्मान करें। इससे रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। मकर राशि की मैरिड फीमेल्स की फीमेल्स को अपने जीवनसाथी के इमोशन्स को लेकर सेंसिटिव रहना चाहिए और परिजनों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।

करियर राशिफल : नई बिजनेस डीलया नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य आपका साथ देगा। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। जिससे व्यापार में बढ़ोत्तरी के लिए नए बिजनेस पार्टनर्स मिल सकते हैं। करियर में तरक्की के अवसरों को जाने न दें और इनका भरपूर लाभ उठाएं। इससे सफलता की राह आसान होगी। इस वीक ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे।

आर्थिक राशिफल : मकर राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक मामलों में थोड़े उतार-चढ़ाव आएंगे। धन से जुड़े फैसले बड़ी सावधानी से लें। ऑनलाइन बिजनेस में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। ट्रेडर्स को फंड कलेक्ट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।सोच-समझकर निवेश करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बिजनेसमेन को विदेशी क्लाइंट को हैंडल करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल : अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या वर्कआउट से करें। नया डाइट प्लान बनाएं। इससे आप लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज न करें। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों, जिससे आपको खुशी महसूस हो और स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद मिल सके। आप चाहे तो अपनी फेवरेट हॉबी फॉलो कर सकते हैं। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज को इग्नोर न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लेने में संकोच न करें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

