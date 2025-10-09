Capricorn Today Horoscope 9 October 2025 Aaj ka makar rashifal future predictions मकर राशिफल 9 अक्टूबर: आज खर्च पर रखें कंट्रोल, पार्टनर को दें ज्यादा समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 9 अक्टूबर: आज खर्च पर रखें कंट्रोल, पार्टनर को दें ज्यादा समय

Today Capricorn Horoscope 9 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Thu, 9 Oct 2025 05:54 AM
Capricorn Horoscope Today 9 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि के जातक अपनी लव लाइफ में ईमानदार रहें। आप वर्कप्लेस पर परेशानियों को सुलझाने पर विचार कर सकते हैं। सेहत और धन दोनों आपके लिए अच्छा समय लाएंगे।

मकर लव राशिफल- आज आपके लवर को यह भरोसा करने की जरूरत है कि आपका प्यार सच्चा और ईमानदार है। इससे लवर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। पार्टनर को ज्यादा समय दें और आप दोनों आज माता-पिता से भी रिलेशनशिप पर बातचीत कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग नए लवर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय आपको यह एनालाइज करने का मौका देता है कि रिलेशनशिप चलेगा या नहीं। आज वेकेशन का प्लान बनाएं। एक रोमांटिक डिनर दिन को समाप्त करने का एक अच्छा तरीका है।

मकर करियर राशिफल- आज नए टास्क दरवाजे पर दस्तक देंगे और उनकी जिम्मेदारी लेने से आने वाले दिनों में करियर में ग्रोथ होगी। कुछ हेल्थ केयर, आईटी, एनीमेशन और आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में मौके नजर आएंगे। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से क्लाइंट के साथ मामलों को भी सुलझा सकते हैं। जिन लोगों के लिए आज जॉब के लिए इंटरव्यू शेड्यूल है, वे दिन के दूसरे भाग को चुन सकते हैं। किसी बिजनेस में भरोसा एक प्रमुख कारक है और जब आप पार्टनर से खुश नहीं हैं, तो रिश्ता तोड़ देना ही अच्छा है। स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है।

मकर आर्थिक राशिफल- आज धन आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। आज आपको शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अनुशासित आर्थिक लाइफ बनाए रखने से आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। निवेश की प्लानिंग बनाने के लिए आप एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। आज कुछ लोगों को कोई लीगल परेशानी होगी जिसके लिए धन की जरूरत होगी। बिजनेसमैन भविष्य के विस्तार के लिए प्रमोटरों के जरिए धन जुटाने में सफल होंगे।

मकर सेहत राशिफल- आज सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। आपको सांस संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। सुबह के समय योग और कुछ हल्की एक्सरसाइज करना बहुत लाभकारी रहेगा क्योंकि इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर रहती हैं। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और बच्चे वायरल फीवर से संक्रमित हो सकते हैं। आप डाइट से चीनी, ऑयल और ग्रीस छोड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

