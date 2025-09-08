Capricorn Today Horoscope 8 September 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future prediction मकर राशिफल 8 सितंबर: आज धन-संपत्ति रहेगी पास, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको रखेंगी बिजी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 8 सितंबर: आज धन-संपत्ति रहेगी पास, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको रखेंगी बिजी

Today Capricorn Horoscope 8 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 8 Sep 2025 05:49 AM
Capricorn Horoscope Today 8 September 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों को लव लाइफ में आने वाली परेशानियों को हल करना चाहिए। सभी प्रोफेशनल चैलेंज को आत्मविश्वास के साथ हैंडल करें। आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आज सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं सामने आएंगी।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आज आपके रिलेशनशिप में छोटे-मोटे मोड़ आएंगे और बातचीत को लेकर सतर्क रहना अच्छा होगा। आज लवर की फीलिंग्स के लिए सेंसटिव रहें और बिना शर्त प्यार लुटाने पर विचार करें। शादी पर फैसला लेने के लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा है। कुछ महिला जातकों को अपने माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। शादीशुदा महिला जातक आज फैमिली शुरू करने के बारे में गंभीरता से सोच सकती हैं। जो लोग लव अफेयर से बाहर आना चाहते हैं वे दिन के दूसरे भाग का भी चुन सकते हैं।

मकर करियर राशिफल- आज ऐसी चीजें होंगी जो आपकी प्रोफेशनल क्षमता की परीक्षा लेंगी। नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी और अपने टेक्निकल स्किल को निखारना भी महत्वपूर्ण है, जो एक प्रोजेक्ट में काम आएगा। जो नौकरी पेशा करने वाले विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें नए मौके नजर आएंगे। किसी स्टार्ट-अप से जुड़ना आपके करियर के लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि आपको अपनी योग्यता साबित करने के ज्यादा मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन दिन के दूसरे हिस्से में आत्मविश्वास के साथ कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं।

मकर आर्थिक राशिफल- आज धन-संपत्ति पास रहेगी और आप किसी फ्रेंड के साथ आर्थिक मसला सुलझाने में अच्छे रहेंगे। आपको किसी लीगलमामले पर खर्च करने की जरूरत होगी। महिलाएं फैमिली के अंदर संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझा सकती हैं, जबकि बड़े-बुजुर्ग बच्चों के बीच धन बांटने के लिए भी विचार कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग दान में धन दान करने के लिए अच्छा है।

मकर सेहत राशिफल- आज मकर राशि वालों के सामने सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपके जोड़ों में दर्द होगा, जबकि कुछ बड़े-बुजुर्गों को दिन के पहले भाग में सांस से जुड़ी दिक्कत के लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को कार्डियक संबंधी बीमारी का इतिहास रहा है, उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट और कट भी लग सकते हैं। बड़े-बुजुर्गों को आज दवाएं नहीं छोड़नी चाहिए। आज आपको भारी सामान उठाते समय भी सतर्कता बरतनी चाहिए।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

