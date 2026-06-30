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मकर राशिफल 30 जून 2026: आज समय और पैसा दोनों तेजी से निकलेंगे, काम का रहेगा दबाव

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka makar rashifal 30 June 2026: आज मकर राशि वालों के भाई-बहन या करीबी लोगों के साथ किसी बात पर दूरी या गलतफहमी हो सकती है। काम का दबाव महसूस कर सकते हैं। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

मकर राशिफल 30 जून 2026: आज समय और पैसा दोनों तेजी से निकलेंगे, काम का रहेगा दबाव

Capricorn Today Horoscope 30 June 2026, आज का मकर राशिफल: दिन थोड़ा भीतर की तरफ खींच सकता है। मन करेगा कि कुछ बातें अपने तक रखी जाएं, थोड़ा पीछे हटकर हालात देखे जाएं और अनावश्यक भागदौड़ से बचा जाए। यही तरीका आज सही भी रहेगा। चंद्रमा खर्च, आराम और मानसिक थकान वाले हिस्से को उभार रहा है, इसलिए ऊर्जा बिखरी हुई लग सकती है। काम होते रहेंगे, पर आपको लगेगा कि समय और पैसा दोनों तेजी से निकल रहे हैं। ऐसे में प्राथमिकता तय करना जरूरी है। खर्च आय से अधिक जाता दिखे तो घबराने के बजाय तुरंत सूची बनाएं। कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा टाला जा सकता है, यह साफ करें। भाई-बहन या करीबी लोगों के साथ किसी बात पर दूरी या गलतफहमी हो सकती है। हर बात को नुकसान पहुंचाने की नजर से देखने के बजाय सीमाएं तय करना बेहतर रहेगा। काम के दबाव के बीच भी अपने मन की शांति बचाना जरूरी है। सूर्य कामकाज के हिस्से को सक्रिय रखेगा, इसलिए जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन थकान के कारण प्रतिक्रिया तेज न होने दें। जानें फ्री में अपना भविष्य

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प्रेम और रिश्ते

जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातों में खटास आने की आशंका है, खासकर तब जब आप पहले से तनाव में हों और सामने वाला तुरंत प्रतिक्रिया दे। रिश्ते में असली समस्या छोटी हो सकती है, लेकिन शब्द उसे बड़ा बना सकते हैं। बुध की वक्री चाल और साथी वाले पक्ष में भावनात्मक ग्रहों की उपस्थिति यह बता रही है कि पुराने मुद्दे फिर उठ सकते हैं। इसलिए ताना, तुलना या चुप्पी के खेल से बचें। अगर कुछ कहना है तो सीधे और शांत तरीके से कहें। घरेलू माहौल आप ही के संयम से बेहतर रहेगा। अविवाहित लोग किसी की मीठी बातों में बहने के बजाय समय लें। अभी समझ बनाना ज्यादा जरूरी है।

शिक्षा और करियर

कामकाज में दबाव रहेगा, पर चीजें संभाली जा सकती हैं। रोजमर्रा के काम, ईमेल, रिपोर्ट, टीम समन्वय और सेवा से जुड़े क्षेत्र में ध्यान देना होगा। कोई भी समझौता, पार्टनरशिप या क्लाइंट बातचीत करते समय भाषा साफ रखें। लिखित बात दोबारा पढ़ें। छात्रों के लिए दिन थोड़ा बिखरा हुआ हो सकता है। पढ़ने बैठेंगे, पर मन इधर-उधर जा सकता है। ऐसे में छोटे समय खंड बनाकर पढ़ाई करें। शनि प्रयास वाले हिस्से को मजबूत कर रहा है, इसलिए लगातार कम लेकिन स्थिर मेहनत बेहतर नतीजा देगी। रचनात्मक काम, प्रस्तुति या इंटरव्यू में जल्दी जवाब देने के बजाय सोचकर बोलना फायदेमंद रहेगा। निवेश या नया शैक्षणिक खर्च करने से पहले घर और बजट दोनों देखें।

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धन और वित्त

सबसे ज्यादा सावधानी यहीं चाहिए। खर्च बढ़े हुए महसूस हो सकते हैं और कुछ खर्च ऐसे भी सामने आ सकते हैं जिन्हें आप टालना चाहते थे। अभी फिजूल चीजों, भावनात्मक खरीदारी या जोखिम वाले निवेश से दूरी रखें। राहु धन वाले हिस्से में होने से आकर्षक प्रस्ताव लुभा सकते हैं, पर पूरी जानकारी जरूरी है। परिवार में पैसों की बात स्पष्ट रखें। अगर किसी को मदद देनी हो तो अपनी सीमा देखकर दें। उधार और ऑनलाइन भुगतान में डबल चेक करें।

स्वास्थ्य और कल्याण

थकान, नींद की कमी, मानसिक दबाव और ओवरथिंकिंग आज ऊर्जा कम कर सकते हैं। बहुत भारी खाना या बहुत देर से खाना सुस्ती बढ़ाएगा। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत है। थोड़ी देर शांत बैठना, हल्की वॉक और स्क्रीन समय कम करना उपयोगी रहेगा। अगर गुस्सा जमा हो रहा है, तो उसे तुरंत रिश्तों पर न निकालें। दिन खत्म होने से पहले आराम का छोटा रूटीन बनाएं।

आज की सलाह: खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में जवाब देने से पहले मन थोड़ा शांत करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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