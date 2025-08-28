Capricorn Today Horoscope 28 August 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions मकर राशिफल 28 अगस्त: आज नई जिम्मेदारियां दरवाजे पर देंगी दस्तक, खर्चों में करें कटौती, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Capricorn Today Horoscope 28 August 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions

मकर राशिफल 28 अगस्त: आज नई जिम्मेदारियां दरवाजे पर देंगी दस्तक, खर्चों में करें कटौती

Today Capricorn Horoscope 28 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेThu, 28 Aug 2025 06:07 AM
मकर राशिफल 28 अगस्त: आज नई जिम्मेदारियां दरवाजे पर देंगी दस्तक, खर्चों में करें कटौती

Capricorn Horoscope Today 28 August 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि के लोग आज अपने लवर को खुश रखें और सुनिश्चित करें कि आप प्रोफेशनल उम्मीदों पर भी खरे उतर सकें। स्मार्ट फाइनेंशियल हैंडलिंग आपको अमीर बनाएगा। कोई भी सीरियस हेल्थ समस्या आपको परेशान नहीं करेगी।

मकर लव राशिफल- रोमांस के मामले में एक्सप्रेसिव बनें और आप दोनों को एक साथ ज्यादा समय बिताने पर विचार करना चाहिए। सिंगल पुरुष जातक नया प्यार पाने में सफल रहेंगे, जबकि जो लोग लव रिलेशनशिप को लेकर गंभीर हैं वे रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने पर विचार कर सकते हैं। आज किसी एक्स लवर से मुलाकात के बाद आपका खोया हुआ प्यार फिर से जाग सकता है। लेकिन शादीशुदा लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि उनका मैरिड लाइफ खराब नहीं हो जाए। कुछ लव अफेयर में किसी फ्रेंड या रिश्तेदार का दखलंदाजी भी देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले दिनों में अनबन हो सकती है।

मकर करियर राशिफल- नई जिम्मेदारियां दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैनेजमेंट की गुड बुक में बने रहने के लिए टास्कों को पूरा करें। मार्केटिंग और सेल्सपर्सन आज ट्रैवल कर सकते हैं और हेल्थ केयर फील्ड से जुड़े लोग महत्वपूर्ण मामलों को संभालेंगे। आईटी, डिजाइनिंग, एनीमेशन, इलेक्ट्रॉनिक, आर्किटेक्चर, मीडिया और लीगल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए एक शेड्यूल बिजी होगा और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम तक काम करने की जरूरत हो सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उन्हें आज सफलता मिलेगी। टीम लीडरों और मैनेजमेंट को नए आइडिया को लागू करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव होंगे।

मकर आर्थिक राशिफल- आर्थिक मामले होंगे और इसके लिए सावधानी से धन मैनेजमेंट की जरूरत होगी। आपको खर्चों में कटौती करनी चाहिए, साथ ही ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सतर्कता भी बरतनी चाहिए। घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति बन सकती है और आपसे मदद की उम्मीद की जाएगी। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने और वेकेशन में नई जगहों पर जाने के लिए अच्छा दिन है। शेयर मार्केट या सट्टा व्यवसाय में निवेश पर विचार नहीं करें।

मकर सेहत राशिफल- अप्रत्याशित हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। जिन लोगों को सांस से जुड़ी परेशानी है उन्हें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बच्चों में वायरल फीवर या डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी विकसित होंगी। आपको ऑयली, ग्रिसी खाने से भी दूरी बना लेनी चाहिए जो शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों पर नेगेटिव असर डाल सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज को आज पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने से बचना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं उन्हें वजन उठाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

