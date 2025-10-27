Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Today Horoscope 27 October 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 27 अक्टूबर: आज दिन भर बना रहेगा धन का प्रवाह, ऑफिस गॉसिप व पॉलिटिक्स से रहें दूर

मकर राशिफल 27 अक्टूबर: आज दिन भर बना रहेगा धन का प्रवाह, ऑफिस गॉसिप व पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 27 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Mon, 27 Oct 2025 06:09 AM
Capricorn Horoscope Today 27 October 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों को आज खुश रहने के लिए रिलेशनशिप में चल रहे वाद-विवादों को सुलझा लेना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। सेहत से जुड़े चैलेंज दिन को परेशान कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ अच्छी रहेगी।

मकर लव राशिफल- लव अफेयर को उथल-पुथल से बचाएं। आज कोई गंभीर बहस छिड़ सकती है। आपकी कोशिशों के बाद भी इसे सुलझाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आपके माता-पिता आपके प्यार को मंजूरी देंगे और आप रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ जातकों के पुराने लव अफेयर फिर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसका असर आपके फैमिली लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं। आपको अपने लव अफेयर में ईगो को भी शामिल नहीं करने का ध्यान रखना चाहिए।

मकर करियर राशिफल- ऑफिस में हमेशा धैर्य बनाए रखें। गॉसिप और ऑफिस की पॉलिटिक्स, ईगो के टकराव से दूर रहना चाहिए। हेल्थ सर्विस, आईटी, आर्किटेक्चर, एविएशन, फाइनेंस और लीगल फील्ड से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। छोटी-मोटी मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आप नौकरी के इंटरव्यू में भी सफल हो सकते हैं। कुछ नौकरी पेशा करने वालों को आज वर्कप्लेस पर एक्स्ट्रा समय भी बिताना होगा। बिजनेसमैन के लिए कामकाज से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन जल्द ही उनका हल हो जाएगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।

मकर आर्थिक राशिफल- दिन भर धन का प्रवाह बना रहेगा, चाहे वह पिछले निवेशों से मिला लाभ हो या बकाया रकम। आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है और आज आप किसी संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद में भी जीत हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग दान-पुण्य करेंगे। बड़े-बुजुर्ग बच्चों में पैसों का बंटवारा करने पर भी विचार कर सकते हैं।

मकर सेहत राशिफल- आज सेहत बहुत जरूरी रहने वाली है। आपको सांस से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है जिससे वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और बुजुर्गों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। पेट में असहजता महसूस होने पर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों के लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो सकती है। अपने खान-पान पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप हेल्दी खाना खाएं। ऑयली और फ्राई किए गए खाने से बचें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
