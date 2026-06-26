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मकर राशिफल 26 जून 2026: आज नियमित स्रोतों से आय दिख रही है स्थिर, जबरन निष्कर्ष नहीं निकालें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka makar rashifal 26 June 2026: आज करियर क्षेत्र में चंद्रमा आपकी छवि और जिम्मेदारी पर रोशनी डाल रहा है। ऑफिस में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।

मकर राशिफल 26 जून 2026: आज नियमित स्रोतों से आय दिख रही है स्थिर, जबरन निष्कर्ष नहीं निकालें

Capricorn Today Horoscope 26 June 2026, आज का मकर राशिफल: दिन की शुरुआत पहचान और सम्मान की हल्की लेकिन सुखद भावना के साथ हो सकती है। सामाजिक या प्रोफेशनल दायरे में आपकी मेहनत नोटिस की जा सकती है और तारीफ का एक शब्द या सम्मान का छोटा इशारा मन को स्थिर करेगा। यह बहुत शोर वाला क्षण नहीं, बल्कि शांत और गर्मजोशी भरी स्वीकृति है। करियर क्षेत्र में चंद्रमा आपकी छवि और जिम्मेदारियों पर रोशनी डाल रहा है। आप सामान्य से थोड़ा ज्यादा लोगों की नजर में रह सकते हैं, इसलिए अपनी स्वाभाविक गरिमा बनाए रखें। फिर भी भीतर हल्की उलझन चलती रहेगी। किसी फैसले को लेकर अपना ही आकलन डगमगा सकता है। दो अच्छे विकल्पों के बीच मन अटका रह सकता है। यह दिन जबरन निष्कर्ष निकालने का नहीं है। जानकारी इकट्ठी करें, किसी भरोसेमंद वरिष्ठ या मार्गदर्शक से राय लें, लेकिन अंतिम निर्णय पर एक रात सोचना बेहतर रहेगा। सम्मान और भीतर की अनिश्चितता साथ साथ चल सकती है, और इसमें कोई विरोध नहीं है।

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प्रेम और रिश्ते

साथी आज आपसे स्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं, और आपका शांत तथा भरोसेमंद व्यवहार ही सबसे बड़ा सहारा होगा। घर की जिम्मेदारियों या भविष्य की योजना पर व्यावहारिक बातचीत धैर्य से की जाए तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकती है। काम या सार्वजनिक मामलों में मन उलझा होने से आप थोड़े दूर दूर भी लग सकते हैं। ऐसे में घर लौटते समय कोई पसंदीदा स्नैक ले आना जैसा छोटा ध्यान भावनात्मक दूरी कम कर सकता है। अकेले मकर राशि वालों को प्रोफेशनल माहौल में किसी की हल्की रुचि महसूस हो सकती है, लेकिन फिलहाल काम की जगह निजी बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। व्यवहार गर्मजोशी भरा रखें, पर सीमा भी बनाए रखें।

शिक्षा और करियर

कारोबार करने वालों के लिए दिन पूछताछ या ऑर्डर की अच्छी हलचल ला सकता है और चीजें अपेक्षा से सहज गति पकड़ सकती हैं। जैसे अवसर का दरवाजा थोड़ा और खुल गया हो। जरूरी यह है कि जवाब समय पर और प्रोफेशनल ढंग से दें, लेकिन डिलीवरी या नतीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा वादा न करें। विद्यार्थियों में महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, पर एक विषय पर टिकना मुश्किल लग सकता है। सामान्य भाग में जो उलझन दिखी, वही यहां भी असर कर सकती है। कोई नया कोर्स या कौशल आकर्षित कर सकता है, लेकिन समय लगाने लायक है या नहीं, इस पर संदेह रहेगा। ऐसे में शिक्षक या वरिष्ठ से बात करना बेहतर होगा। उनकी व्यावहारिक सलाह धुंध साफ कर सकती है। सितारे करियर में ऐसी प्रगति का साथ दे रहे हैं जो प्रतिष्ठा पर खड़ी हो, न कि बिना परखे जोखिमों पर।

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धन और वित्त

ग्रह संकेत देते हैं कि किसी सट्टा जैसे या बहुत अनुमान आधारित निवेश का लालच हो सकता है। संभावना आकर्षक दिखे, फिर भी आपकी समझ कहेगी कि बारीकियां जांचना जरूरी है। यह शोध करने का दिन है, सिर्फ अंदाजे पर पैसे लगाने का नहीं। अगर आगे बढ़ना ही हो, तो रकम सीमित और सोच समझकर रखें, ऐसी कि उसके जाने पर भी बड़ा असर न हो। नियमित स्रोतों से आय स्थिर दिख रही है। साथ ही कोई छोटा अटका हुआ भुगतान मिलने जैसी सुखद आर्थिक राहत भी संभव है।

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक थकान दिन के बाद के हिस्से में चुपचाप बढ़ सकती है। फैसला लेने की उलझन सिर भारी कर सकती है या कंधों में जकड़न दे सकती है। स्क्रीन से छोटा ब्रेक, कोई हल्की हर्बल चाय और कुछ मिनट गहरी सांस लेने से स्पष्टता लौट सकती है। काम की जल्दी में खाना न छोड़ें। पाचन तंत्र को आज नियमितता की जरूरत है।

आज की सलाह: जो फैसला बार बार मन में अटक रहा है, उसके पक्ष और विपक्ष लिख लें। सुबह अक्सर सोच अधिक साफ होती है।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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