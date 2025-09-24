मकर राशिफल 24 सितंबर: आज निवेश में जल्दबाजी न करें, सिंगल लोगों की होगी किसी खास से मुलाकात

Today Capricorn Horoscope 24 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 24 September 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपका दिन शांत लेकिन उद्देश्यों से भरी एनर्जी के साथ बीतेगा। एक समय में एक ही टास्क पर फोकस करें और आप देखेंगे कि आपका धैर्य कैसे परिणाम देता है। रिलेशनशिप मधुर रहेंगे, जबकि वित्तीय मामलों में लगातार सुधार दिख रहा है। आपका जमीनी स्वभाव आपको बेकार के तनाव से बचने में मदद करेगा।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों प्यार के मामले में आपको साधारण बातचीत में शांति और आराम मिल सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपसी विश्वास और समझ आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं। सिंगल जातकों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फीलिंग्स को स्पष्ट रूप से जाहिर करने से आपको बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी।

मकर करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके दृढ़ संकल्प को पहचान मिलेगी। हो सकता है कि आप लंबे समय से अटके हुए किसी काम को पूरा कर लें, जिससे अंत में संतुष्टि मिलेगी। कलीग आपके भरोसेमंद स्वभाव का सम्मान करेंगे और आपसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आज नए कमिटमेंट में जल्दबाजी करने से बचें। इसके बजाए जो आपने पहले ही शुरू कर दिया है उसे पूरा करने पर फोकस करें। निरंतरता और सावधानी से बनाई गई प्लानिंग आपको आगे रखेगी। एक सलाहकार व्यक्ति उपयोगी सलाह दे सकता है जो आने वाले दिनों में नए रास्ते खोल सकता है।

मकर आर्थिक राशिफल- आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर नजर आ रहा है। अटके हुए पेमेंट क्लियर हो सकते हैं, जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। बचत की प्लानिंग बनाने और बेकार के खर्च से बचने का यह अच्छा समय है। निवेश में जल्दबाजी के बजाए सोच-समझकर निवेश करना चाहिए। धन संबंधी मामलों पर परिवार के साथ बातचीत व्यावहारिक हल ला सकती है। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने और दूसरों के साथ तुलना से बचने से आपको आज जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट महसूस करने में मदद मिलेगी।

मकर सेहत राशिफल- अगर मकर राशि के जातक अनुशासन बनाए रखते हैं तो स्वास्थ्य संतुलित रहता है। चलने, स्ट्रेचिंग और सांस लेने के एक्सरसाइज जैसी सिंपल एक्टिविटी पर ध्यान दें। ज्यादा सोचने से बचें तो मानसिक शांति मिलेगी। पर्याप्त पानी पीने और हल्का शाकाहारी भोजन खाने से आप एनर्जेटिक रहेंगे। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेने से थकान नहीं होगी। एक शांतिपूर्ण शाम की दिनचर्या आपको बेहतर नींद लेने में मदद कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी बॉडी और माइंड रिफ्रेश रहता है।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com