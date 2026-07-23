मकर राशिफल 23 जुलाई: भ्रम के साथ सामने आएंगे कमाई के मौके, राहु मांग रहा इन 2 चीजों में बैलेंस
Aaj ka makar rashifal 23July 2026: आज मकर राशि के लिए मन पूरी तरह सीधा नहीं रहेगा। एक तरफ खुशी होगी, दूसरी तरफ कुछ फैसलों को लेकर भीतर हल्का भ्रम बना रह सकता है। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल 23 जुलाई 2026
Capricorn Horoscope Today, Aaj ka makar rashifal 23 July 2026: यह दिन आपकी छवि, जिम्मेदारी और लोगों के बीच बने प्रभाव के लिए अच्छा रह सकता है। सुबह से ही काम की गति बढ़ी हुई रहेगी और आपसे उम्मीद भी ज्यादा रहेगी। अगर आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, बिजनेस संभालते हैं या लोगों से सीधे जुड़े हैं, तो आपकी बात को वजन मिलेगा। कहीं से सराहना, सकारात्मक प्रतिक्रिया या नए काम की संभावना बन सकती है। फिर भी मन पूरी तरह सीधा नहीं रहेगा। एक तरफ खुशी होगी, दूसरी तरफ कुछ फैसलों को लेकर भीतर हल्का भ्रम बना रह सकता है। इसलिए जो बात बहुत जरूरी हो, उस पर दोबारा सोच लेना ठीक रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में माहौल थोड़ा हल्का होगा। मित्र, टीम, नेटवर्क या ग्राहकों से लाभकारी संपर्क बन सकते हैं। सूर्य और गुरु साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार में गंभीरता ला रहे हैं। वहीं राहु धन क्षेत्र में खर्च और कमाई के बीच नया संतुलन मांग रहा है। इसलिए सम्मान मिलने पर भी जमीन से जुड़े रहें। हर मौके पर तुरंत हां कहना जरूरी नहीं है।
मकर राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे रिश्ते और प्रेम
रिश्तों में बाहरी व्यस्तता के कारण समय निकालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी या साथी आपकी उपलब्धि पर खुश हो सकता है, फिर भी उसे केवल सूचना न दें, थोड़ा भावनात्मक समय भी दें। सुबह काम की वजह से संवाद औपचारिक रह सकता है। बाद में सहजता बढ़ेगी और साथ बैठकर भविष्य, खर्च, यात्रा या परिवार की योजनाओं पर बात हो सकती है। अगर किसी बात पर उलझन है, तो उसे साफ शब्दों में रखें। अनुमान लगवाने से गलतफहमी बढ़ सकती है। रोमांस में स्थिरता और भरोसा आज आकर्षण से ज्यादा जरूरी रहेगा।
मकर राशि वालों के लिए आज कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
करियर के लिए दिन खासा उपयोगी है। पहले हिस्से में काम की पहचान, अतिरिक्त जिम्मेदारी या क्लाइंट से संपर्क बढ़ सकता है। बिजनेस करने वालों को नए ऑर्डर, पूछताछ या रेफरल मिलने की संभावना है। लेकिन हर प्रस्ताव लाभदायक ही हो, यह मानकर न चलें। शर्तें पढ़ना जरूरी रहेगा। बुध के वक्री होने से ईमेल, डेटा, टाइमलाइन और टीम निर्देश दोबारा जांचें। छात्रों के लिए अनुशासन के साथ पढ़ाई करने पर अच्छा परिणाम मिल सकता है, खासकर अगर वे किसी प्रतियोगिता या प्रैक्टिकल विषय पर काम कर रहे हैं। शाम की ओर समूह, मित्र या वरिष्ठों से मदद मिल सकती है। सट्टा या बहुत तेज लाभ के विचार आकर्षित करें, तो भी सीमित और सोच-समझकर चलें। यह दिन समझदारी भरे निर्णय का है, आवेश का नहीं।
मकर राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे धन और वित्त
धन के मामले में अवसर दिख सकते हैं, लेकिन भ्रम भी साथ रहेगा। कमाई बढ़ाने का विचार अच्छा है, पर शर्तों, जोखिम और समयसीमा को समझे बिना पैसा न लगाएं। पहले हिस्से में काम से आर्थिक लाभ या उसके संकेत मिल सकते हैं। बाद में नेटवर्क, संपर्क या ग्राहकों से फायदा होने की संभावना बनेगी। परिवार के लिए कुछ खर्च भी सामने आ सकता है। किसी निवेश, ऑनलाइन भुगतान या बकाया राशि को जल्दबाजी में न निपटाएं। जो साफ समझ आए, वही करें। स्थिरता आज चमक से ज्यादा जरूरी है।
मकर राशि वालों के लिए आज कैसे रहेंगे स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में क्षमता अच्छी रहेगी, पर मानसिक ओवरलोड थकान बढ़ा सकता है। लगातार काम करने से गर्दन, कंधों या सामान्य जकड़न जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। बीच-बीच में उठकर चलें। पानी और हल्का भोजन लें। मीठा या तला-भुना तनाव में ज्यादा लेने से बचें। शाम को थोड़ा सामाजिक समय अच्छा लगेगा, लेकिन देर रात तक जागना अगले दिन की ऊर्जा घटा सकता है।
आज की सलाह: तारीफ मिले तो भी निर्णय शांत दिमाग से लें, यही आपको आगे स्थिर रखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र