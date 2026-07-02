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मकर राशिफल 2 जुलाई 2026: बुध की वक्री चाल बढ़ा सकती है गलतफहमी, सोचेंगे आय बढ़ाने के तरीके

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka makar rashifal 2 July 2026: आद मकर राशि वालों को कुछ मामलों में आपको आगे बढ़कर नेतृत्व लेना पड़ सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए मन में कई विचार एक साथ आ सकते हैं। पढ़ें मकर राशि का 2 जुलाई का राशिफल।

मकर राशिफल 2 जुलाई 2026: बुध की वक्री चाल बढ़ा सकती है गलतफहमी, सोचेंगे आय बढ़ाने के तरीके

Capricorn Today Horoscope 2 July 2026, आज का मकर राशिफल: आपकी उपस्थिति आज प्रभावशाली रह सकती है। लोग आपकी बात सुनेंगे और कई जगह सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। फिर भी दिन को पूरी तरह आसान मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भीतर थोड़ा भ्रम भी चल सकता है। चंद्रमा आपके ही पक्ष में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हर फैसला सिर्फ मूड पर न लें। कुछ लोग आपकी राय पूछेंगे। कुछ मामलों में आपको आगे बढ़कर नेतृत्व लेना पड़ सकता है। कारोबार करने वालों को अलग-अलग स्रोतों से काम, पूछताछ या ऑर्डर मिलने की संभावना है। सामाजिक दायरा भी सक्रिय रहेगा। लोगों से मिलना, अपने काम की बात रखना और संबंधों को गर्म रखना लाभ देगा। दूसरी तरफ, मन कभी-कभी अपने ही निर्णय पर दोबारा सोच सकता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सावधानी का संकेत है। इसलिए बड़े फैसले लेते समय जोश और जांच, दोनों साथ रखें। मिश्रित सुख वाला दिन है, जिसमें उपलब्धि भी है और सोच-समझ की जरूरत भी।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आकर्षण और संवाद दोनों बने रह सकते हैं। साथी आपका आत्मविश्वास पसंद करेगा, पर यदि आप हर बात अपने तरीके से चलाना चाहेंगे तो दूरी महसूस हो सकती है। साझेदारी वाले रिश्तों में बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। जो लोग संबंध को आगे बढ़ाने पर सोच रहे हैं, उनके लिए व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा का समय अच्छा है। प्रेम में मधुरता रहेगी, लेकिन भ्रम भी रह सकता है कि सामने वाला क्या चाहता है। अनुमान लगाने के बजाय पूछ लेना बेहतर रहेगा। परिवार के बीच आपका सम्मान बना रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताना मन हल्का करेगा।

शिक्षा और करियर

करियर के मोर्चे पर यह दिन ध्यान खींचने वाला हो सकता है। आपकी मेहनत, प्रस्तुति या निर्णय क्षमता की चर्चा हो सकती है। बिजनेस करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। कहीं से काम आसान दिखे तो भी शर्तें ध्यान से पढ़ें। नौकरीपेशा लोग टीम और क्लाइंट दोनों के साथ संतुलित व्यवहार रखें। विद्यार्थियों के लिए मन में कई विचार एक साथ आ सकते हैं। रचनात्मक विषय, प्रेजेंटेशन और रणनीति वाले काम अच्छे रहेंगे। हालांकि प्रेम, मनोरंजन या फोन के कारण पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। एक तय समय-सारणी बनाकर चलें। बुध की वक्री चाल साझेदारी और बातचीत में गलतफहमी बढ़ा सकती है, इसलिए लिखित बातों को दोबारा देखें।

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धन और वित्त

धन पक्ष में अवसर हैं, पर लालच से बचना होगा। कमाई या ऑर्डर का प्रवाह अच्छा लग सकता है, फिर भी हर जगह पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। जोखिम वाले निवेश आज आकर्षक लग सकते हैं, पर पूरी जांच के बिना कदम न उठाएं। आय बढ़ाने के नए तरीके सोच सकते हैं। बच्चों, मनोरंजन, शौक या सामाजिक दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है। बचत अलग रखकर चलेंगे तो मन ज्यादा स्थिर रहेगा।

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स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन मानसिक उलझन थका सकती है। बहुत सारे काम एक साथ लेने से बचें। गर्दन, कंधे या शरीर की जकड़न जैसी सामान्य परेशानी लंबे समय बैठने से बढ़ सकती है। बीच-बीच में उठकर चलें। पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद आपको पूरे दिन संतुलित रखेगी।

आज की सलाह: सम्मान मिले तो विनम्र रहें, और फैसला लें तो पूरी जानकारी देखकर ही आगे बढ़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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