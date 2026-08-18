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आज का मकर राशिफल 18 अगस्त: आज एक साथ बहुत काम लेने से बचें, सूर्य आपको बना रहे गंभीर

By Anita Baranwal
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Makar rashifal 18 August 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन का सार यह है कि परिस्थिति संभल रही है और आप अपनी मेहनत का असर महसूस कर सकते हैं। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 18 August 2026
आज का मकर राशिफल 18 अगस्त 2026

Today Capricorn Horoscope 18 August 2026, आज का मकर राशिफल: कामकाज और जिम्मेदारी के लिहाज से यह उपयोगी दिन है। चंद्रमा करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपका ध्यान लक्ष्य, प्रदर्शन और छवि पर रहेगा। पिछले कुछ दिनों की बेचैनी कम होती महसूस हो सकती है। जो बात उलझी हुई लग रही थी, उसका व्यावहारिक हल सामने आ सकता है। ऑफिस, कारोबार या पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप व्यस्त रहेंगे, पर इस व्यस्तता से संतोष भी मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकता है। कोई वरिष्ठ, अनुभवी व्यक्ति या प्रभावशाली परिचित काम की दिशा साफ करने में मदद कर सकता है। घर के मामलों में थोड़ा ध्यान जरूरी रहेगा, खासकर मां या घर की शांति से जुड़ी बातों पर। उनकी सुविधा या भावनाओं को नजरअंदाज न करें। सूर्य का प्रभाव आपको भीतर से थोड़ा गंभीर बना सकता है, इसलिए हर बात में नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। यह अच्छा है, पर बहुत कठोरता न आने दें। दिन का सार यह है कि परिस्थिति संभल रही है और आप अपनी मेहनत का असर महसूस कर सकते हैं। जो काम लंबित हैं, उन्हें क्रम से पूरा करें।

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आज का मकर लव राशिफल

रिश्तों में गर्माहट बनी रह सकती है। बुध और गुरु साझेदारी के क्षेत्र को सहारा दे रहे हैं, इसलिए साथी से बातचीत समझदारी भरी रहेगी। अगर पिछले दिनों किसी बात पर दूरी आई थी, तो उसे सहज तरीके से ठीक किया जा सकता है। विवाहित लोगों के लिए साथ बिताया गया साधारण समय भी खास लगेगा। रोमांटिक मूड रहेगा, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण समय निकालना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों को किसी परिपक्व या समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है। परिवार में पिता या बड़े सदस्यों से सलाह मिल सकती है, जबकि मां की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होगा। रिश्तों में सुनना आज बहुत काम आएगा।

आज का मकर करियर राशिफल

यह दिन करियर के लिए मजबूत है। आपकी स्थिति, भूमिका या काम करने की परिस्थितियों में सुधार का एहसास हो सकता है। जिन लोगों को लंबे समय से सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, उन्हें अब उपयोगी संपर्क मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए सीनियर से बात करने, काम प्रस्तुत करने या नई जिम्मेदारी लेने का अच्छा समय है। बिजनेस करने वालों को साझेदारी, क्लाइंट बातचीत या सेवा सुधार पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। जो विषय पहले भारी लग रहे थे, उनमें अब बैठकर काम हो सकता है। शनि आपको अनुशासन दे रहा है, इसलिए नियमित पढ़ाई का फायदा मिलेगा। बस एक साथ बहुत काम लेने से बचें। क्रम बनाकर चलेंगे तो परिणाम बेहतर रहेंगे।

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आज का मकर आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन स्थिरता देने वाला है। खर्च नियंत्रित रह सकते हैं, लेकिन साझा धन, कागजी काम या किसी और के नाम से जुड़ी आर्थिक चर्चा में सावधानी जरूरी है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ संपत्ति, निवेश या खरीदारी पर बात हो सकती है। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। काम से जुड़ा लाभ धीरे धीरे बनेगा। जोखिम वाले निवेश के बजाय सुरक्षित और स्पष्ट विकल्प बेहतर रहेंगे। छोटी बचत की अनदेखी न करें।

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आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर काम की व्यस्तता से शरीर अकड़ सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने से थकान बढ़ेगी। बीच बीच में उठना, चलना और पानी पीना जरूरी रहेगा। मां या घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए भावनात्मक तनाव भी संभव है। अपनी नींद और भोजन का क्रम न बिगाड़ें। थोड़ी गहरी सांसें और हल्का स्ट्रेच काफी राहत देंगे।

आज की सलाह: काम में आगे बढ़ें, लेकिन घर के लोगों की जरूरतों को पीछे मत छोड़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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