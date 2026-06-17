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मकर राशिफल 17 जून 2026: शनि का प्रभाव याद दिलाएगा ये दो चीजें, ज्योतिर्विद से जानें आज की सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka makar rashifal 17 June 2026:  आज मेष राशि का चंद्रमा आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। आप कही घूमने जाने या आउटिंग की प्लानिंग बना सकते हैं। जानें मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 17 जून 2026 का दिन।

मकर राशिफल 17 जून 2026: शनि का प्रभाव याद दिलाएगा ये दो चीजें, ज्योतिर्विद से जानें आज की सलाह

Capricorn Today Horoscope 17 June 2026, आज का मकर राशिफल: समय और शरीर, दोनों का ध्यान रखेंगे तो दिन ज्यादा सुखद बीतेगा। परिवार के साथ आनंद, घूमने फिरने या छोटा सा बाहर का कार्यक्रम बनने के संकेत हैं। किसी पिकनिक, रिश्तेदारी मुलाकात या सामान्य आउटिंग की बात बन सकती है। घर का माहौल हल्का रहेगा और आप लोगों को साथ लेकर चलना चाहेंगे। बच्चों के होमवर्क, उनकी छोटी जरूरतों या किसी परिवारिक तैयारी में आपकी भूमिका बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से प्रस्ताव की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी आगे बढ़कर बात रखने का साहस मिल सकता है। चंद्रमा मेष में होने से उत्साह बढ़ेगा, मगर यही उत्साह कभी जल्द प्रतिक्रिया भी दिला सकता है। इसलिए सुबह का शांत समय योजना बनाने में लगाएं। देर दोपहर में हड़बड़ी से कार्यक्रम उलझ सकता है। शनि का प्रभाव आपको याद दिलाता है कि आराम और जिम्मेदारी साथ साथ चलें। एक छोटी आश्वस्ति यह है कि आज खुशी साधारण चीजों से मिलेगी, किसी बड़े आयोजन से नहीं।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में गर्माहट रहेगी। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के लिए छोटा सा उपहार, पसंद की कोई चीज या एक सरल सा भाव अच्छा असर देगा। प्रेम में प्रस्ताव रखने का मन हो तो दिन अनुकूल है, लेकिन भाषा सीधी और सम्मानजनक रखें। अविवाहित लोगों को परिवार के परिचय से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। बच्चों के साथ समय बिताना, उनका होमवर्क देखना या उनकी छोटी उपलब्धि की तारीफ करना घर का माहौल और अच्छा करेगा। किसी रिश्ते में बहुत अधिक उम्मीद रखकर जवाब मापना ठीक नहीं। आज सहजता ज्यादा सुंदर रहेगी। बचने लायक गलती यह होगी कि शरीर की थकान को नजरअंदाज कर बाहर का कार्यक्रम लंबा खींच दें। इससे मूड भी बिगड़ सकता है।

शिक्षा और करियर

कामकाज का दबाव बहुत भारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां अपनी जगह रहेंगी। यदि छुटपुट काम लंबित हैं तो सुबह निपटा लेना बेहतर रहेगा, ताकि बाद का समय परिवार के लिए खुला रहे। जो लोग रचनात्मक काम, सेवा, कस्टमर डीलिंग या टीम समन्वय में हैं, वे अपने शांत व्यवहार से अच्छा असर छोड़ेंगे। विद्यार्थी नियमित काम पूरा करें। बच्चों के अध्ययन में मार्गदर्शन देने से आपको भी संतोष मिलेगा। करियर के बड़े फैसले आज के मुख्य विषय नहीं हैं, फिर भी किसी प्रस्ताव या संपर्क को हल्के में न लें। भविष्य की दिशा वही छोटी बातें तय करती हैं। बचने लायक गलती यही है कि आनंद के मूड में जरूरी मेल, जवाब या फाइल को टाल दें। थोड़ा अनुशासन रखें।

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धन और वित्त

परिवार, घूमने फिरने, उपहार या सुविधा पर खर्च हो सकता है। यह खर्च खुशी के लिए होगा, पर सीमा में रहे तो बेहतर है। किसी रिश्ते या प्रस्ताव के उत्साह में बहुत महंगी खरीद जरूरी नहीं। आज धन का प्रवाह सामान्य रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार या सहायता मांगे तो पहले अपनी स्थिति देखें। स्वास्थ्य से जुड़ा जांच या दवा खर्च भी संभव है, इसलिए थोड़ी राशि अलग रखें। पैसे को आराम और जरूरत दोनों के बीच संतुलित बांटना समझदारी होगी।

स्वास्थ्य और कल्याण

स्वास्थ्य को हल्के में न लें। खासकर पानी कम पीना, पेशाब रोकना या निजी स्वच्छता की अनदेखी परेशानी दे सकती है। बाहर घूमने जाएं तो पानी साथ रखें। बहुत देर तक बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठें। अगर शरीर कोई छोटा संकेत दे रहा है, तो उसे टालें नहीं। आरामदायक कपड़े और हल्का भोजन आज आपको ज्यादा सूट करेगा।

आज की सलाह: आनंद लें, पर शरीर के छोटे संकेत और समय की मर्यादा दोनों का ध्यान रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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