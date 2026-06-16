मकर राशिफल 16 जून 2026: ऑफिस में रहेगा काम का दबाव, खुल सकता है भविष्य की आय का रास्ता
Aaj ka makar rashifal 16 June 2026: आज मेष राशि का चंद्रमा आपके दिन की गति को बढ़ा रहा है। सुबह का शांत समय आप महत्वपूर्ण चर्चा के लिए चुन सकते हैं। जानें आज 16 जून को मकर राशि वालों आपकी वित्त, करियर, सेहत और प्रेम-संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी।
Capricorn Today Horoscope 16 June 2026, आज का मकर राशिफल: परिवार और काम, दोनों मोर्चों पर आपको भरोसेमंद भूमिका निभानी पड़ सकती है। यही भूमिका आज आपके पक्ष में जाएगी। शिक्षा, नौकरी और आत्मविश्वास से जुड़ी स्थितियां मजबूत दिख रही हैं। घर में किसी कार्यक्रम, सामाजिक मिलन या पारिवारिक आयोजन की चर्चा बन सकती है। चंद्रमा मेष में होने से दिन की गति तेज रहेगी, इसलिए रूटीन को सरल रखना जरूरी है। ऑफिस मीटिंग, घर की तैयारी और अपने निजी काम सब एक साथ आ सकते हैं। फिर भी उत्साह बना रहेगा। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं, वे काम को पूरे विश्वास से संभाल पाएंगे। छात्रों के लिए सफलता का संकेत है। खिलाड़ियों या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। व्यवसायी विस्तार के लिए यात्रा सोच सकते हैं, पर पूरी तैयारी जरूरी रहेगी। सुबह का शांत समय महत्वपूर्ण चर्चा के लिए रखें। देर दोपहर में थकान के कारण उलझन बढ़ सकती है। राहत की बात यह है कि आपका मन आज टूटने वाला नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने वाला है।
प्रेम और रिश्ते
घर का माहौल आपके व्यवहार से और बेहतर हो सकता है। जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई व्यवस्था संभालनी पड़ सकती है, जैसे मेहमानों की तैयारी, कार्यक्रम की योजना या घर के छोटे निर्णय। यहां नरमी आपका सबसे अच्छा गुण रहेगा। यदि साथी को समय चाहिए, तो केवल सलाह न दें, थोड़ी मौजूदगी भी दें। बच्चों या छोटे सदस्यों को आपकी सराहना की जरूरत होगी। अविवाहित लोगों के लिए पारिवारिक परिचय या सामाजिक मेलजोल से कोई बात आगे बढ़ सकती है। अच्छी बात यह है कि संबंधों में अपनापन दिख रहा है। बस ऑफिस की गंभीरता घर में पूरी तरह न ले आएं।
शिक्षा और करियर
ऑफिस मीटिंग, प्रस्तुति या टीम समन्वय के लिए दिन अच्छा है। आप अपनी बात आत्मविश्वास से रख पाएंगे। वरिष्ठों की नजर में विश्वसनीयता बढ़ सकती है। छात्र एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रतियोगी क्षेत्र में लगे लोगों के लिए अभ्यास उपयोगी रहेगा। खिलाड़ी या प्रदर्शन वाले पेशों से जुड़े लोग सराहना पा सकते हैं। कारोबारियों के लिए विस्तार की सोच बन सकती है। दूर के संपर्कों से फायदा हो सकता है, लेकिन यात्रा हो तो कागज पूरे रखें। काम का दबाव आएगा, पर आप संभाल लेंगे। बचने वाली गलती यह होगी कि आप एक ही समय में घर और ऑफिस दोनों को पूरा समय देने की कोशिश में खुद को थका दें। प्राथमिकता तय करें। यही दिन को सफल बनाएगा।
धन और वित्त
आर्थिक स्थिति संतुलित और सहयोगी है। नौकरी से जुड़े लोगों को स्थिरता का लाभ मिलेगा। व्यवसायी यदि विस्तार की तैयारी कर रहे हैं, तो यात्रा और प्रचार पर खर्च हो सकता है। उसे योजनाबद्ध रखें। परिवार या कार्यक्रम से जुड़े खर्च भी आ सकते हैं, मगर ये नियंत्रित रहेंगे। किसी सम्मान या उपलब्धि से भविष्य की आय का रास्ता खुल सकता है। खर्च करने से पहले उपयोगिता देखें। अच्छा यह है कि धन को लेकर बहुत घबराहट नहीं दिखती।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन व्यस्तता में पानी कम पीना और भोजन देर से करना परेशानी दे सकता है। शरीर ठीक है तो भी अति आत्मविश्वास में थकान को अनदेखा न करें। अगर पूरे दिन मीटिंग या लोगों के बीच रहना है, तो बीच में शांत कोना ढूंढकर दो मिनट बैठें। घुटनों या पीठ में जकड़न हो तो बैठने की मुद्रा बदलें। शाम को घर लौटकर गर्म पानी से हाथ पैर धोना आराम देगा।
आज की सलाह: आत्मविश्वास अच्छा है, बस प्राथमिकता तय करके ही घर और काम दोनों संभालिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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