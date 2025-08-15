Capricorn Today Horoscope 15 August 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions मकर राशिफल 15 अगस्त: आज अपने बजट का करें रिव्यू, ऑफिस में छोटी-छोटी जीतों का मनाएं जश्न, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Today Horoscope 15 August 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions

मकर राशिफल 15 अगस्त: आज अपने बजट का करें रिव्यू, ऑफिस में छोटी-छोटी जीतों का मनाएं जश्न

Today Capricorn Horoscope 15 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेFri, 15 Aug 2025 06:00 AM
share Share
Follow Us on
मकर राशिफल 15 अगस्त: आज अपने बजट का करें रिव्यू, ऑफिस में छोटी-छोटी जीतों का मनाएं जश्न

Capricorn Horoscope Today 15 August 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पक्ष में होने से आप महत्वाकांक्षा और करुणा के बीच बैलेंस बना पाएंगे। सोच-समझकर बनाए गए प्लान के साथ रिश्तों को मजबूत करने और प्रोफेशनल लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के अवसरों का स्वागत करना चाहिए। आर्थिक मामले अटेंशन की मांग करते हैं लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अपनी भलाई और स्पष्टता को सपोर्ट करने के लिए आराम को प्राथमिकता देना चाहिए।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आज आपकी स्वाभाविक निष्ठा रोमांटिक पलों में चमकती है। एक ईमानदार बातचीत आपके और आपके पार्टनर के बीच भरोसे को गहरा कर सकती है और गर्मजोशी बढ़ा सकती है। अगर अविवाहित हैं, तो किसी नए व्यक्ति से मिलते समय अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। विचारशील इशारों के साथ तारीफ जाहिर करें, जैसे कि एक दयालु मैसेज या छोटा सरप्राइज।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 15 अगस्त: आज आर्थिक बदलाव आ सकते हैं सामने, खर्चों का करें रिव्यू

मकर करियर राशिफल- मकर आज आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको प्रोफेशनल टास्कों में आगे बढ़ाएगा। अपने लक्ष्यों को लिस्टिंग करके और उन्हें स्थिर फोकस के साथ निपटाकर महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए। कलीग के साथ सहयोग से नई जानकारी मिलती है, इसलिए टीम चर्चा के दौरान अपने आइडिया शेयर करें और फीडबैक का स्वागत करें। ओवर कमिटमेंट से बचें, प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए क्लियर ब्राउंडी सेट करें। अपने आत्मविश्वास और प्रेरणा को प्रतिदिन बढ़ाने के लिए छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं, जैसे किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करना।

मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों आज आप अपने वित्त को लेकर जिम्मेदार रुख बनाए रखें। अपने बजट का रिव्यू करें और जरूरी चीजों को छोड़े बिना बचत करने के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने से पहले रुककर आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। लॉन्ग टर्म निवेश के संबंध में किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने पर विचार करना चाहिए। अप्रत्याशित छोटे लाभ, जैसे रिफंड या बोनस, आपके बैलेंस को बढ़ा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन वापस, जानें अपनी राशि का भविष्यफल

मकर सेहत राशिफल- मकर वालों को आज अपने शरीर और दिमाग के पोषण पर ध्यान देना चाहिए। अपनी मशल्स को एनर्जेटिक बनाने के लिए अपनी सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या तेज सैर से करें। रेगुलर पानी पीकर मानसिक रूप से हाइड्रेटेड रहें और ताजे फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज के साथ संतुलित भोजन का आनंद लें। अपनी आंखों को आराम देने के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और काम के दौरान अच्छी मुद्रा की प्रैक्टिस करें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने