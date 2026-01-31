मकर मासिक राशिफल: मई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Capricorn Horoscope 1-31 May 2026: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना…
Capricorn Monthly Horoscope for May 2026: आपको सही रास्ता चुनना होगा भविष्य के लिए। दोस्त, टीम और मैबर्स आपके लिए खास हो जाएंगे। फुल मून के कारण आपको सही दिशा में सही सपोर्ट मिलेगी। एक ग्रुप प्लान और सोशल सर्किल को अच्छे रोल्स की जरूरत होगी। आपको किसी भी चीज को तुरंत जज नहीं करना है। अपने रिपीट बिहेव्यिर को नोटिस करना है। एक रिलयाएबल पर्सनल आपके आपको कई विचारों से अधिक काम आ सकता है। इस महीने सूर्य आपके प्यार क्रिएटिविची और बच्चों को सपोर्ट करेंगे। मिड मंथ में आप लाइट फील करेंगे।
Capricorn love horoscope मकर लव राशिफल
इस महीने आपके रिश्ते को आपकी व्यस्त दिनचर्या से ज्यादा समय और ध्यान की जरूरत पड़ सकती है। अगर काम, दोस्तों या भविष्य की योजनाओं ने आपका ज्यादातर समय ले लिया है, तो आपके करीबी व्यक्ति को यह जानने की चाहत हो सकती है कि आपके दिल में उनका क्या स्थान है। मुमकिन है कि काम के बोझ, दोस्तों के साथ समय बिताने या भविष्य की प्लानिंग में आप इतने उलझ जाएं कि आपके किसी बहुत करीबी को अपनी अहमियत पर शक होने लगे। प्यार को 'साइड बिजनेस' की तरह ना देखें। आपकी थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान रिश्तों में फिर से वही पुरानी गर्माहट लौटा सकता है। रिलेशनशिप वाले लोगों को भविष्य की योजनाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों और दूसरों को दिए जा रहे समय के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। महीने के बीच में जब आप प्यार को एक और 'काम' की तरह ना देखकर दिल से समय दें, तब स्नेह और गर्मजोशी बढ़ सकती है।
Capricorn career horoscope, मकर करियर राशिफल
इस महीने टीम के साथ काम करना आपको सहारा भी देगा और कभी-कभी काम में देरी भी करा सकता है। सहकर्मियों या क्लाइंट्स से आपको अच्छे सुझाव तो मिलेंगे, लेकिन यह साफ ना होना कि कौन क्या करेगा, आपकी रफ्तार को धीमा कर सकता है। किसी भी मीटिंग या डिस्कशन में हां कहने से पहले मुख्य लक्ष्य को ना भूलें। व्यापार करने वाले लोगों को टीम की जिम्मेदारियां, डेडलाइन और लंबी योजना को व्यवस्थित करना चाहिए। छात्रों को अगर ग्रुप पढ़ाई गंभीर रहे, तो काफी फायदा हो सकता है। महीने के आखिरी दिनों में आपको अपने काम की समीक्षा करने के लिए अकेले में वक्त चाहिए होगा। अपने नोट्स और प्लानिंग को इतना सरल रखें कि किसी को भी काम समझने के लिए कयास ना लगाने पड़ें।
Capricorn money horoscope, मकर मनी राशिफल
ग्रुप में खर्च कर रहे हैं को लिमिट को क्लियर रखें। इवेंट , मैंबरशिप, टीम प्लान, कोर्स के लिए आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। किसी भी चीज को ज्वाइन करने से पहले देख लें कि क्या वास्तव में इससे आपका अस लक्ष्य पूरा होता है। समाज को अपना बजट तय ना करने दें। अपना बजट खुद तय करें।अपनी सेविंग को अलग रखें। मंथ के लास्ट में आपको निजि खर्चे करने होंगे।आपके लिए जरूरी है कि आप दूसरों को ज्वाइन करें, अपनी सिक्योटी के बेस पर।
Capricorn Health Horoscope , मकर हेल्थ राशिफल
इस महीने आपके साथ एक साथ कई काम आएंगे और आपको थका देंगे, आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द होगा, स्किन से जुड़ी दिक्कत होगी, आपके ओवरऑल स्टेमिना को केयर की जरूरत है। एक बिजी कैलेंडर आपको प्रॉडक्टिव दिखेगा। आपके शरीर को कम डिमांड और क्लियर टाइमिंग की जरूरत है।महीने के बीच में लाइट एक्टिविटीज आपके मूड को अच्छा कर देंगी। आपके लिए आराम करना बहुत जरूरी है। आपको रोजाना समय पर खाना है, स्क्रीन से ब्रैक लेना है और तनाव को कम से कम करना है।एक छोटा शेड्यूल आपकी बॉडी को थका सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां