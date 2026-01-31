Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना? पढ़ें 1 से 31 मार्च तक का राशिफल

Mar 01, 2026 07:29 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope 1-31 March 2026: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना…

मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना? पढ़ें 1 से 31 मार्च तक का राशिफल

Capricorn Horoscope monthly, मकर मासिक राशिफल 1-31, मार्च 2026: मार्च का महीना मकर राशि के लिए स्थिरता और साफ सोच लेकर आ रहा है। इस समय आप अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। छोटी-छोटी सफलताएं आपको आगे बढ़ने का भरोसा देंगी। धैर्य और लगातार मेहनत से आप मुश्किल काम भी धीरे-धीरे सुलझा लेंगे। रोज की दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने आपको घर और काम दोनों जगह सहयोग मिलेगा। रोज के छोटे फैसले आगे चलकर बड़ा असर डालेंगे। अपने प्लान को सरल रखें और नियमितता बनाए रखें। जहां जरूरत हो, मदद मांगने में संकोच न करें। छोटी उपलब्धियों को भी महत्व दें, क्योंकि वही आगे बड़ी सफलता का रास्ता बनाएंगी। धीरे-धीरे की गई प्रगति लंबे समय तक परिणाम देगी।

मकर लव राशिफल- इस महीने प्रेम जीवन में स्थिरता और गर्माहट रहेगी। साफ और ईमानदार बातचीत से रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। बड़े दिखावे की जगह छोटी-छोटी सोच-समझकर की गई बातें ज्यादा असर डालेंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सामुदायिक कार्यक्रम या दोस्तों के जरिए शुरू हुई दोस्ती आगे चलकर रिश्ते में बदल सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे साथ में छोटे-छोटे पल प्लान करें और ध्यान से एक-दूसरे की बात सुनें। भावनाओं को साफ शब्दों में व्यक्त करें। परिवार और परंपराओं का सम्मान करते हुए नए यादगार पल बनाएं। धैर्य और विनम्रता से रिश्ता और मजबूत होगा।

मकर करियर राशिफल- काम के क्षेत्र में इस महीने लगातार और स्थिर प्रगति पर ध्यान दें। बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और रोज के लक्ष्य तय करें। दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा करें, इससे आगे की दिशा साफ रहेगी। आपकी सोच-समझकर बनाई गई योजना और व्यवहारिक रवैया सहकर्मियों और अधिकारियों को प्रभावित करेगा। टीम के साथ सहयोग करें और उनकी सलाह भी स्वीकार करें। शॉर्टकट से बचें और समय सीमा का पालन करें। शांत नेतृत्व दिखाएं। अभी की छोटी-छोटी सफलताएं आगे बेहतर भूमिका या अवसर का रास्ता खोल सकती हैं।

मकर आर्थिक राशिफल- इस महीने पैसों की स्थिति सावधानी से बेहतर हो सकती है। अपनी आय और निश्चित खर्च की साफ सूची बनाएं। हर हफ्ते थोड़ा पैसा अलग रखकर एक सुरक्षा फंड बनाएं।अचानक खरीदारी से बचें और किसी भी बड़े खर्च से पहले कीमतों की तुलना करें। अतिरिक्त आय के लिए छोटे काम, फ्रीलांसिंग या घर की अनुपयोगी चीजें बेचने पर विचार कर सकते हैं। अगर निवेश करना हो तो कम जोखिम वाला विकल्प चुनें और पूरी जानकारी पढ़ें। समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाएंगे।

मकर स्वास्थ्य राशिफल- इस महीने आपकी सेहत साधारण लेकिन नियमित आदतों से बेहतर रहेगी। रोजाना टहलना, संतुलित शाकाहारी भोजन और तय समय पर सोना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेना, हल्का योग या कोई शांत शौक अपनाएं। जरूरत से ज्यादा काम करने से बचें और दिन में छोटे-छोटे ब्रेक लें। समय-समय पर नियमित जांच कराना और खुद की देखभाल करना जरूरी है। शांत और नियमित दिनचर्या से आपकी ऊर्जा पूरे महीने संतुलित बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मार्च तक का समय? पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:कुंभ मासिक राशिफल : मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने