मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना? पढ़ें 1 से 31 जनवरी तक का राशिफल

संक्षेप: Capricorn Horoscope 1-31 January 2026: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना…

Capricorn Horoscope monthly, मकर मासिक राशिफल 1-31 जनवरी 2026: इस महीने मकर राशि वालों को लाइफ में भागने की नहीं, संभलकर चलने की आवश्यकता है। जो काम हाथ में है, उसी पर ध्यान दें। एक-एक चीज सलीके से निपटाएं। घर-परिवार से नरमी से बात करेंगे तो माहौल अपने आप हल्का हो जाएगा। बड़े सपने अभी मन में रखो, कदम छोटे ही सही लेकिन पक्के होने चाहिए। इस माह किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। जरूरी काम पहले करें, बाकी अपने आप लाइन में आ जाएंगे। कोई मदद कर रहा है तो ईगो को बीच में न लाएं। घर में किसी से खुलकर बात होगी, दिल हल्का लगेगा। छोटी जीतें मिलेंगी, वही आगे बढ़ने का हौसला देंगी। महीने के आखिर में लगेगा कि मेहनत बेकार नहीं गई।

मकर राशि का लव राशिफल: प्यार में इस महीने शोर नहीं, सुकून रहेगा। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, प्यार से कही बात ज्यादा असर करेगी। पार्टनर से सीधी और साफ बात करें, घुमा-फिरा कर नहीं। साथ में छोटे-मोटे काम करना, घर की जिम्मेदारी बांटना- यही भरोसा बढ़ाएगा। जो सिंगल हैं, उनकी मुलाकात कहीं अचानक हो सकती है- क्लास, हॉबी या किसी काम के सिलसिले में। बहुत उम्मीदें न पालें, पहले इंसान को समझें। पैसों को लेकर बहस से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। एक छोटा सा मैसेज, थोड़ा सा टाइम, और ईमानदार बात- इसी से रिश्ता गहरा हो जाएगा।

मकर राशि का करियर राशिफल: काम के मोर्चे पर ये महीना चुपचाप आगे बढ़ने का है। बड़ा काम है तो उसे टुकड़ों में तोड़ दें। हर चीज ठीक से देखें, जल्दबाजी न दिखाएं। सीनियर्स आपकी मेहनत देख रहे हैं, तारीफ मिले तो शांत रहें, बस मुस्कुरा कर स्वीकार कर लें। नए ऑफर या डील में जल्द फैसला न लें, पहले सब समझें। अकेले सब करने से अच्छा है टीम के साथ चलना। अगर सीखने की जरूरत लग रही है तो अभी पूछ लो, बाद में काम आएगा। रोज का छोटा टारगेट पूरा करते जाएं, महीने के अंत तक इज्जच और मौके दोनों मिलेंगे।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: इस महीने आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। अमीर एकदम से नहीं बनेंगे, लेकिन हालात संभलेंगे। पहले ये देखें कि पैसा कहां-कहां जा रहा है। जरूरी खर्च अलग रखें, फालतू चीजों पर रोक लगाएं। कोई बड़ा सामान खरीदने या निवेश करने से पहले दो बार सोचें। घर में पैसों की बात न छुपाएं। बैठकर बात करने से उलझन दूर होगी। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है- ओवरटाइम, कोई सामान बेचना वगैरह। उसमें से थोड़ा बचा लेना, बस यही समझदारी है।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: इस महीने स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, बस लापरवाही न करें। नींद पूरी लें, यही आधी बीमारी ठीक कर देगी। खाने में बहुत भारी या देर रात का खाना कम करें। रोज़ थोड़ा चलना-फिरना जरूरी है, वरना शरीर सुस्त हो जाएगा। काम के बीच रुककर सांस लें, आंखों को आराम दें। पानी पीते रहें। अगर थकान लग रही है तो खुद को जबरदस्ती काम में न लगाएं। धीरे-धीरे, सलीके से रखी दिनचर्या ही इस महीने आपको ठीक रखेगी।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और स्किन

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

