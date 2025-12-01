मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? पढ़ें 1 से 31 दिसंबर तक का राशिफल

संक्षेप: Capricorn Horoscope 1-31 December 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना…

Capricorn Horoscope monthly, मकर मासिक राशिफल 1-31 दिसंबर 2025: इस महीने काम और रिश्ते दोनों में धीरे-धीरे लेकिन क्लियर प्रोग्रेस दिखेगी। छोटी-छोटी समझदारी भरी पसंद आपको शांति, बेहतर प्लानिंग और हल्के-फुल्के लेकिन पक्के नतीजे दिलाएगी। बस धैर्य और नरमी बनाए रखें। सही समय पर फायदा खुद मिलेगा। दिसंबर में आपको निरंतर प्लानिंग और छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए। काम में साफ-सुथरे स्टेप्स रखेंगे तो रफ्तार अपने आप बन जाएगी। घर-परिवार में खुली बातचीत भरोसा बढ़ाएगी। पैसों में थोड़ी सावधानी सुरक्षा देगी। आराम और सीधी-सादी दिनचर्या आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखेंगी। रोजाना के छोटे फैसले आगे चलकर मजबूत नतीजे बनाते हैं। बस धैर्य से काम लें।

लव राशिफल: इस महीने आपका प्रेम जीवन ईमानदार बातचीत और मिलकर किए गए छोटे-छोटे कामों से मजबूत होगा। भरोसेमंद व्यवहार और ध्यान से सुनना रिश्ते में गहराई लाता है। जो सिंगल हैं, वे किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसकी सोच स्थिर हो- खासकर तब, जब आप अपने प्रैक्टिकल लक्ष्यों पर काम कर रहे हों। दिखावे से ज्यादा महत्व प्रेमी की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से होगा। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। धीरे-धीरे होने वाली बातचीत ही असली मैचिंग दिखाती है। कपल्स छोटे रूटीन या साथ में किए जाने वाले काम प्लान कर सकते हैं। इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। इस महीने दया, स्थिरता और छोटे-छोटे मोमेंट्स ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेंगे।

करियर राशिफल: करियर में इस महीने आपकी प्लानिंग और क्लियर रणनीति सबसे ज्यादा काम आएगी। कौन-सा काम पहले करना है, ये तय कर लें और बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटकर चलते जाएं। आपकी कंसिस्टेंसी सबको दिखेगी। जब आप प्रैक्टिकल जिम्मेदारी उठाते हैं और भरोसेमंद नतीजे देते हैं तो मौके खुद सामने आते हैं। आपकी मेहनत और निरंतरता के लिए तारीफ या कोई छोटा इनाम भी मिल सकता है। रोजाना के रूटीन को थोड़ा सख्ती से फॉलो करेंगे तो काम के बोझ की टेंशन नहीं होगी। मैनेजर से साफ बात करें और जरूरत होने पर फीडबैक मांगें। यह समय धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ने का है। यही आपकी भविष्य में ग्रोथ का मजबूत आधार बनेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह महीना स्थिरता लाएगा। बस बजट और खर्च पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी बचत करें। अपने सब्सक्रिप्शन, छोटे-छोटे बिल या फालतू खर्च देखकर थोड़ा कट करेंगे तो फायदा साफ दिखेगा। रिस्की निवेशों की जगह प्रैक्टिकल ऑप्शन या इमरजेंसी फंड बनाना बेहतर रहेगा। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। किसमें ज्यादा वैल्यू है ये देखकर फैसला लें। परिवार के साथ पैसों की बातें साफ-साफ करेंगे तो गलतफहमी नहीं होगी। सोच-समझकर बनाया गया मनी प्लान इस महीने आपको सुकून और सुरक्षा देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए इस महीने नियमित दिनचर्या सबसे ज्यादा फायदा देगी। अच्छी नींद, हल्की एक्सरसाइज और संतुलित खाना खाएं। रोजाना की छोटी वॉक या थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग काम का तनाव कम करेगी। थकान लगे तो शरीर की सुनें। आराम करें और लंबे काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें। पानी ज्यादा पिएं और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखकर ध्यान और फोकस बेहतर बनाएं। अगर तनाव बढ़े तो 2–3 मिनट की सांसों वाली एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें। छोटी लेकिन लगातार निभाई जाने वाली आदतें इस महीने आपको बर्नआउट से बचाएंगी और पूरे महीने ऊर्जा को बैलेंस रखेंगी।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और स्किन

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com