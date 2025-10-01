Capricorn Monthly Horoscope 1-31 October 2025 masik makar rashifal Future Predictions मकर मासिक राशिफल: 1 से 31 अक्टूबर तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर मासिक राशिफल: 1 से 31 अक्टूबर तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?

Capricorn Horoscope Masik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 06:28 AM
Capricorn Monthly Horoscope, मकर मासिक राशिफल: अक्टूबर में मकर राशि वालों को स्टेबल गति मिलेगी। स्मार्ट ऑप्शन और सावधानी के साथ योजनाएं प्रगति की ओर ले जाती हैं। रिश्ते आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। काम पर धैर्य और फोकस बनाए रखें। धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए। रोज आराम और हल्के व्यायाम से सेहत बेहतर होगी। रोजाना योग करें और हेल्दी रूटीन का पालन करें।

1 से 31 अक्टूबर तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?

मकर लव लाइफ: यह महीना संबंधों में शांति और प्रेम लेकर आया है। विनम्रता से बात करें और अपने साथी की जरूरतों को सुनें। छोटे-छोटे इशारे बड़े-बड़े वादों से ज्यादा मायने रखेंगे। सिंगल मकर राशि वालों की दोस्तों के माध्यम से या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में किसी से मुलाकात हो सकती है। जवाब देने से बचें। धैर्य और सम्मान विश्वास को गहरा करेगा। रोजमर्रा के कामों में अपना सपोर्ट दिखाएं। अपने बॉन्ड को मजबूत करने के लिए साथ में एक छोटी-सी सैर की योजना बनाएं। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। ईमानदारी से बात करें। अपने जीवन में प्रेम व विश्वास बनाए रखें।

करियर राशिफल: ऑफिस लाइफ नॉर्मल स्पीड से चलेगी। सावधानी के साथ किए गए प्रयासों का फल मिलेगा। टास्क पर ध्यान केंद्रित करें और डेडलाइन पूरी करें। टीम वर्क से सपोर्ट मिलेगा। समय आने पर दूसरों को क्रेडिट बांटें। बहुत सारे काम अकेले करने से बचें। स्मार्ट योजना और साफ-सुथरी कागजी कार्रवाई सिनीयर्स को प्रभावित करेगी। छोटी क्लास या ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से कोई नई स्किल सीखें।

धन राशिफल: अगर आप स्मार्ट प्लान पर टिके रहते हैं, तो पैसा स्थिर रहता है। अचानक फिजूलखर्ची से बचें और खरीदारी करने से पहले सोचें। भविष्य की जरूरतों के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखें। निवेश छोटा और अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ होना चाहिए। जब क्लियर न हों, तो एक्सपर्ट की सलाह लें। बिल कम करने और बचत बढ़ाने के आसान तरीके खोजें। इस महीने बड़ी रकम उधार देने से बचें। गलतियों या छूटे हुए भुगतानों से बचने के लिए क्लियर रिकॉर्ड रखें। बैंक मैसेज या नोटिस की जांच करें। हो सके तो सेविंग्स प्लान बनाएं और मासिक रूप से जांच करें।

सेहत राशिफल: जब आप एक हेल्दी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समय पर सोएं और नॉर्मल स्ट्रेचिंग की आदत के साथ उठें। जोड़ों और दिल को हेल्दी रखने के लिए टहलें या योग करें। पानी का भरपूर सेवन ताजे फल, सब्जियां, और गर्म दूध या जड़ी-बूटियां चुनें। देर रात भारी भोजन और बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। दिन में छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव कम करने के लिए हॉबी शुरू करें। दिन में दो बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।

