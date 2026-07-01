मकर मासिक राशिफल: 1-31 जुलाई तक का समय मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशिफल
Capricorn monthly Horoscope 1-31 July 2026: मकर राशि वालों को इस महीने परिवार या किसी अप्रत्याशित स्रोत से राहत मिल सकती है, लेकिन लॉटरी, जुआ और अफवाह आधारित निवेश से दूर रहना चाहिए। पढ़ें मकर राशि का मसिक राशिफल।
Capricorn Monthly Horoscope 1-31 July 2026, मकर मासिक राशिफल: जुलाई की शुरुआत में रुकावटें काम की गति धीमी कर सकती हैं। यात्रा या जगह बदलने से मन को
राहत मिलेगी। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि आपकी योजना और व्यावहारिक सोच प्रतिस्पर्धा
के बीच काम आएगी। परिवार का सहयोग महीने के पहले हिस्से को संभालेगा।
दूसरे सप्ताह में सामाजिक गतिविधि, प्रतियोगिता और आय के नए रास्तों पर ध्यान रहेगा। तीसरे
सप्ताह में आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग मदद करेगा। अंतिम
सप्ताह करियर और आय के लिए मजबूत रहेगा। महीने के अंत में सेहत और मन को आराम चाहिए
होगा।
प्रेम और रिश्ते
पहले सप्ताह के अंत में परिवार के लिए समय और पैसा दोनों देंगे। घर का माहौल सहयोगी रहेगा।
तीसरे सप्ताह में जीवनसाथी के साथ मिलकर आय या परिवार की योजना बनाना उपयोगी रहेगा।
मूड बदलने पर छोटी बात बड़ी न बनाएं। भाई बहन की मदद से यात्रा या सामाजिक काम आसान हो
सकता है।
शिक्षा और करियर
प्रतियोगी परीक्षा, मार्केटिंग और प्रतिस्पर्धी कारोबार के लिए आपकी रणनीति उपयोगी होगी। दूसरे
सप्ताह में सामाजिक संपर्क से विरोध या कागजी समस्या को संभालने का रास्ता मिल सकता है।
अंतिम सप्ताह में वरिष्ठों का समर्थन, भूमिका में सुधार और काम की गति बढ़ सकती है। भाई बहन
या बच्चों की सलाह नया आय साधन सोचने में मदद करेगी। अंतिम दिनों में थकान के कारण काम
धीमा हो तो प्राथमिकता तय करें।
धन और वित्त
पहले सप्ताह में खर्च प्रबंधन जरूरी रहेगा। दूसरे सप्ताह में मां या परिवार के सहयोग से आय का
बेहतर साधन बन सकता है। घर और वाहन पर पैसा लग सकता है।
तीसरे सप्ताह में परिवार या किसी अप्रत्याशित स्रोत से राहत मिल सकती है, लेकिन लॉटरी, जुआ
और अफवाह आधारित निवेश से दूर रहें। चौथे सप्ताह में आय बढ़ने का अवसर होगा। रकम मिलते
ही बचत अलग रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
पहले दो सप्ताह में स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन यात्रा और काम के बीच भोजन और नींद
न बिगाड़ें।
तीसरे सप्ताह में छोटी तकलीफ या मूड बदलना परेशान कर सकता है। अंतिम दिनों में मानसिक
थकान, कम शांति और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। शरीर को आराम दें और जरूरी काम ही
रखें।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
योजना आपकी ताकत है। खर्च, यात्रा और काम के लिए अलग सूची बनाएं। एक साथ सब संभालने
की कोशिश न करें।
जीवनसाथी और परिवार की सलाह सुनें। प्रतिस्पर्धा में शांत रिकॉर्ड और लिखित संवाद रखें। कम
ऊर्जा वाले दिनों में नया वादा न करें।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: रुकावटें रहेंगी, लेकिन यात्रा और सही रणनीति से स्थिति संभलेगी।
8 से 14 जुलाई: प्रतियोगिता, आय और परिवार से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। घर और वाहन का
खर्च देखें।
15 से 21 जुलाई: आत्मविश्वास कम हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग और योजनाबद्ध
यात्रा मदद करेगी।
22 से 31 जुलाई: करियर और आय में सुधार संभव है। अंतिम दिनों में आराम और
मानसिक शांति को प्राथमिकता दें।
माह की सलाह
हर अवसर को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं। लिखित योजना, परिवार का सहयोग और समय पर आराम
जुलाई की प्रगति को टिकाऊ बनाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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