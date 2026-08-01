मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अगस्त 2026 तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Monthly Horoscope August 2026: अगस्त का महीना मकर राशि के लिए मेहनत, जिम्मेदारियों और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी और लिखित पुष्टि जरूरी रहेगी।

Capricorn Monthly Horoscope 1-31 August 2026: यह महीना परिवार, काम और भविष्य की योजनाओं को एक साथ देखने का संकेत दे रहा है। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके नौवें भाव में आएगा। इससे उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं, पिता और मार्गदर्शन से जुड़े विषयों पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं और बजट दोनों स्पष्ट रखें।

2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। इससे दिनचर्या, काम का दबाव, स्वास्थ्य और लंबित जिम्मेदारियों में गति आएगी। तेज रफ्तार आपके लिए उपयोगी रहेगी, लेकिन गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम लेने से बचें।

5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके सातवें भाव में आएगा। जीवनसाथी, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत से जुड़े विषयों के साथ-साथ कागजी काम भी ध्यान मांगेंगे। किसी भी बात का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनें।

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएगा। आपके आठवें भाव से जुड़े साझा धन, गोपनीय विषयों और पुराने उलझे मामलों के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक सक्रिय रहेंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारियों को भी समझें।

गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके सातवें भाव से धीरे-धीरे अवसर बढ़ाएगा। वहीं, शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके तीसरे भाव से जुड़े साहस, संदेश, छोटी यात्राओं और भाई-बहनों से तालमेल से संबंधित पुराने कामों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देगा।

शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति पर नजर डालें, तो कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव से गोचर करेगा। धन, परिवार, भोजन और वाणी से जुड़े विषयों पर ध्यान रहेगा। मन कभी तेज तो कभी सुस्त रह सकता है। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन कठोरता से बचें।

रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। सोमवार और मंगलवार तक संदेश, छोटी यात्राएं, पड़ोस, भाई-बहन और साहस से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है या किसी स्थानीय कार्यक्रम के माध्यम से नया परिचय बन सकता है।

रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के कारण कल्पनाशक्ति और संवेदनशीलता बढ़ेगी। अपने विचारों को लिखकर व्यवस्थित करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। रविवार देर रात मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा।

काम से जुड़ी लिखित पुष्टि लेना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें और एकाग्रता के समय फोन को अपने से दूर रखें। यदि वरिष्ठों से मतभेद हो, तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स बदलने से बचें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना ही महत्वपूर्ण होगा।

मकर राशि का लव राशिफल महीने की शुरुआत में रिश्ते सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे। इसे किसी कमी के रूप में न देखें। हर चुप्पी को तोड़कर बड़ा भावनात्मक जवाब मांगना जरूरी नहीं होता। साथी को अपनी सहज गति में रहने दें।

मंगलवार को पड़ोस, मित्र या किसी स्थानीय कार्यक्रम के माध्यम से मन हल्का हो सकता है। कई बार रोमांस की शुरुआत साधारण हंसी, एक कप चाय या घर के बाहर की छोटी-सी बातचीत से भी होती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी परिचित माहौल में नए व्यक्ति से हो सकती है। हालांकि, तुरंत रिश्ते को गंभीर रूप देने की जल्दबाजी न करें।

बुधवार के बाद परिवार के साथ बिताया गया समय भावनात्मक सुकून देगा। माता या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से बातचीत मन को शांति दे सकती है। गुरुवार जीवनसाथी के साथ फिल्म देखने, छोटी आउटिंग पर जाने या घर की जरूरतों की खरीदारी के लिए अच्छा दिन रहेगा।

महीने के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। सहयोग मिलेगा, लेकिन सामने वाले से बिना कहे आपके मन की बात समझ लेने की उम्मीद न रखें।

परिवार के किसी विषय पर सभी की राय अलग हो सकती है। ऐसे में नरम भाषा और जिम्मेदारियों को बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनता है।

पुरानी शिकायतों को नई बहस का आधार न बनाएं। समय की कमी को बेरुखी समझने से बचें। छोटा-सा सहयोग भी रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है। पार्टनर की बात पूरी होने दें। परिवार की सलाह जरूर सुनें, लेकिन अंतिम फैसला आपसी समझ से ही लें।

मकर राशि का करियर राशिफल यह सप्ताह मेहनत को सीधे परिणाम से जोड़ने वाला रहेगा। शुरुआत में काम का दबाव और एकाग्रता की कमी आपको परेशान कर सकती है। आसान पैसा, तारीफ या सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलेगी। यही स्थिति आपको अधिक गंभीर और जिम्मेदार बनाएगी।

कोई साहसिक निर्णय आपको लंबित काम की जिम्मेदारी लेने, पढ़ाई में समय बढ़ाने या ऑफिस की किसी कठिन फाइल को संभालने के लिए प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थी अपनी समय-सारिणी का पालन करें। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य की प्रगति भी आपको प्रेरित करेगी।

बुधवार से सोच अधिक स्पष्ट होगी। नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अधिक भरोसे के साथ अपने काम पूरे करेंगे। शुक्रवार को आपकी व्यावहारिक सोच और ईमानदार मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकता है।

कारोबार में नई दिशा, छोटा नया काम या सीमित विस्तार पर विचार हो सकता है। ऐसे अवसरों को पहचानने की कोशिश करें। महीने के मध्य में आपके काम की पहचान बढ़ सकती है। यदि इसके साथ नई जिम्मेदारी भी मिले, तो समय और संसाधनों का आकलन करने के बाद ही सहमति दें।

विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्नों का अभ्यास और स्पष्ट समय-सारिणी सबसे अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता में पढ़ाई का समय कम न करें।

कारोबार में कोई नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, लेकिन शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारियां लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। काम से जुड़ी लिखित पुष्टि जरूर लें। विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें और एकाग्रता के समय फोन को अपने से दूर रखें।

यदि वरिष्ठों से मतभेद हो, तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स बदलने से बचें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना ही महत्वपूर्ण होगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल महीने की शुरुआत में आसानी से धन प्राप्त नहीं होगा। आय मेहनत, फॉलो-अप और जिम्मेदारियों से जुड़ी रहेगी। इससे आपको कमाई का महत्व समझ आएगा और खर्चों में भी सावधानी बनी रहेगी।

बुधवार से माता-पिता या परिवार की सहायता से आर्थिक दबाव कुछ कम हो सकता है। यदि धन, उपहार या किसी प्रकार की व्यावहारिक मदद मिले, तो उसका स्पष्ट हिसाब रखें। बचत बढ़ाने का अच्छा अवसर भी मिल सकता है।

मंगल का छठे भाव में प्रवेश आपको कर्ज और पुराने बकाया को व्यवस्थित करने का साहस देगा। नया कर्ज लेने से पहले पुराने दायित्वों की समीक्षा जरूर करें। जरूरी और उपयोगी खरीदारी के लिए समय अनुकूल रहेगा। रसीद, कीमत और वारंटी की जांच अवश्य करें।

यदि आमदनी बढ़ने का अवसर मिले, तो सबसे पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना उचित नहीं होगा। घर, यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक आने वाली जरूरतों को संभालना आसान रहेगा।

कर्ज, बकाया या कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी बात को टालना भविष्य में दबाव बढ़ा सकता है। अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और जरूरत पड़ने पर योग्य सलाह लें।

वाहन, संपत्ति या किसी बड़ी खरीदारी पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ-साथ रखरखाव और भविष्य के खर्चों का भी आकलन करें। भावनात्मक होकर की गई खरीदारी बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। उधार देते समय राशि, समय-सीमा और शर्तें स्पष्ट रखें।

स्वास्थ्य और कल्याण महीने के शुरुआती दिनों में तनाव का असर शरीर पर जल्दी दिखाई दे सकता है। बेचैनी और आलस एक साथ महसूस हो सकते हैं। इसका प्रभाव आपकी नींद, खानपान और धैर्य पर भी पड़ सकता है।

मंगलवार को यात्रा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। रास्ते में मोबाइल देखने से बचें। बाहर के भोजन की बजाय ताजा और घर का बना खाना चुनें। पानी कम पीना, थकान या पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें।

बुधवार से भावनात्मक राहत के साथ शारीरिक आराम भी महसूस होगा। परिवार के साथ शांत बातचीत और घर का सहयोग मानसिक तनाव कम करेगा। शुक्रवार और शनिवार तक ऊर्जा फिर से लौटने लगेगी।

मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या को सरल रखें और हर चिंता का समाधान उसी समय खोजने की कोशिश न करें। ऊर्जा में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें।

यात्रा या वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें। थकान की स्थिति में लंबा सफर करने के बजाय थोड़ा विराम लेना अधिक समझदारी होगी। स्क्रीन टाइम, नींद और आंखों की थकान पर विशेष ध्यान दें। लगातार होने वाली असुविधा को केवल काम का दबाव समझकर नजरअंदाज न करें। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद प्रभावित हो सकती है।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन किसी बुजुर्ग, शिक्षक या माता-पिता की व्यावहारिक रूप से मदद करें। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय देने से भी व्यक्त होता है। कठिन दिनों में नई शुरुआत करने के बजाय किसी लंबित जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करें।

कठिन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले पानी पिएं, थोड़ा ठहरें और तथ्यों को समझने के बाद ही जवाब दें। यह छोटी-सी आदत कई अनावश्यक उलझनों को बढ़ने से रोक सकती है।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन ● 1 से 7 अगस्त:

7 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 8 से 14 अगस्त:

8 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 15 से 21 अगस्त:

20 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। काम और पढ़ाई की प्राथमिकताएं तय करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 22 से 31 अगस्त:

25 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।