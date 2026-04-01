मकर मासिक राशिफल: 1 से 30 अप्रैल तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?
Capricorn Horoscope 1-30 April 2026 Masik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Monthly Horoscope 1-30 April 2026 masik makar rashifal, मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों 1 से लेकर 30 अप्रैल तक के समय में आपको अनुशासन बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ईमानदारी बनाए रखने से आपको लाभ होगा। अपनी हेल्प पर खास ध्यान दें। मेडिटेशन करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। लव लाइफ में रोमांस में वृद्धि होगी। इस पूरे महीने आपको अपनी जुबान का खास ख्याल रखना होगा। बेवजह के झगड़ों में फंसने से बचें। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके ढूंढे। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस करें। बैलेंस बनाए रखना जरूरी है।
1 से 30 अप्रैल तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?
मकर राशि वालों के लिए इस महीने का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अप्रैल के महीने में आपकी रोमांटिक एनर्जी हाई लेवल पर रहेगी। किसी सोशल इवेंट या फंक्शन में सिंगल मकर राशि की जातकों की मुलाकात किसी दिलचस्प पर व्यक्ति से हो सकती है। आपको बातचीत बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। अपने परिवार के साथ रिश्तों को सुधारने पर विचार करें। मम्मी पापा के साथ कुछ टाइम स्पेंड आपको खुशी देगा। अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें। अपने पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। कभी-कभी कुछ बातों को इग्नोर कर देना भी अच्छा रहता है। एक दूसरे का मान सम्मान करें। ख्याल रखें। अपने पार्टनर को वह सपोर्ट दें, जिसका वह हकदार है।
मकर राशि वालों के लिए इस महीने का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
अप्रैल के महीने में मकर राशि वालों को जरूरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना होगा। आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपने बॉस के साथ रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करें। इस महीने आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें अच्छे खबर मिल सकती है। कुछ जातकों के लिए 15 अप्रैल के बाद का समय जॉब बदलने के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हर एक टास्क को शिद्दत से पूरा करें। बिजनेस कर रहे जातकों को कोई अच्छी डील मिल सकती है।
मकर राशि वालों के लिए इस महीने का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अप्रैल के महीने में पैसा कमाने के आपको नए मौके मिल सकते हैं। कुछ जातकों की सैलरी भी बढ़ सकती है। वहीं, कुछ लोगों को किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो सकता है। आपको खर्चों पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। हर सप्ताह के अंत पर खर्चों पर गौर फरमाएं। स्मार्ट प्लानिंग करने से आप अपने पैसों को सुरक्षित रूप से इंवेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बैंक का लोन भी भर सकते हैं। इस महीने शेयर मार्केट में रिस्क लेने से बचें। बिना एक्सपर्ट की सलाह के कोई बड़ा फैसला ना लें।
मकर राशि वालों के लिए इस महीने का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
अप्रैल के महीने में आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देना होगा। जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर लेने से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का सेवन करने से आप हेल्दी महसूस करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा ऑयली और शुगर से भरपूर फूड्स से दूरी बनाएं। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। गाड़ी चलाते समय आपको सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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