Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Monthly Horoscope 1-28 February 2026 masik makar rashifal Future Predictions
मकर मासिक राशिफल: 1 से 28 फरवरी तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?

मकर मासिक राशिफल: 1 से 28 फरवरी तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Masik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Feb 01, 2026 07:27 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Monthly Horoscope 1-28 February 2026 masik makar rashifal, मकर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों को इस महीने एनर्जी मिलेगी। काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। परिवार में स्नेह का भाव रहेगा। सोच-समझकर योजना बनाएं, छोटे-छोटे अवसरों को भी स्वीकार करें और अपना दिमाग शांत रखें। धैर्य बनाए रखने से आपको धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप गर्व महसूस करेंगे। छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं। इस महीने आप शांत मन से योजना बनाएंगे, छोटे-छोटे दैनिक कार्यों को पूरा करेंगे, मददगार लोगों से मिलेंगे और अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। छोटे-छोटे कदम निरंतर प्रगति और खुशियों की ओर ले जाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1 से 28 फरवरी तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?

लव राशिफल

इस महीने, आपके लिए प्रेम धीरे-धीरे लेकिन शांति से आगे बढ़ेगा। अगर आपका कोई साथी है, तो शांत बातचीत और छोटी-छोटी एक्टिविटी चुनें, जैसे सुनना और घर के कामों में मदद करना। सिंगल मकर राशि वालों को किसी सोशल स्थान पर या किसी आपसी दोस्त के जरिए कोई स्पेशल मिल सकता है। ईमानदार और धैर्यवान रहें, अपना रियल रूप दिखाएं और विश्वास को बढ़ने दें। छोटी-छोटी साझा रूटीन एक ऐसा गहरा रिलेशन बनाएंगी, जो झगड़ों से कहीं ज्यादा समय तक टिकेगा। शांत पलों का आनंद लें और हमेशा वादे निभाएं।

करियर राशिफल

काम पर आप दृढ़ता और क्लैरिटी से ध्यान केंद्रित रखेंगे। छोटे प्रोजेक्टों में सावधानी बरतनी चाहिए, और आपकी अच्छी योजना उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने में मददगार होगी। मीटिंग में शांत भाव से बोलें और अपने आइडिया किसी एक मददगार व्यक्ति के साथ शेयर करें। नए कार्यों में धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। सही दिशा में बने रहने के लिए लिस्ट और छोटे लक्ष्य बनाएं। अन्य लोग आपके निरंतर काम को देखेंगे और तारीफ कर सकते हैं या आपको किसी छोटे प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मौका दे सकते हैं। सीखते रहें, विनम्र बने रहें।

ये भी पढ़ें:धनु मासिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए 1 से 28 फरवरी का टाइम कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:वृश्चिक मासिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 1 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल राशिफल

इस महीने फाइनेंशियल स्थिति स्टेबल रहने की संभावना है। नियमित बचत करने और जल्दबाजी में खरीदारी से बचने पर छोटे-छोटे लाभ मिलकर बड़ा लाभ देते हैं। खर्च के लिए एक छोटी योजना बनाएं और रोज के खर्चों का हिसाब रखें। अगर कोई मदद की पेशकश करे, तो हां कहने से पहले सभी डिटेल्स जांच लें। बड़ी खरीदारी में जल्दबाजी न करें। आसान बजट बनाएं और उन छोटे खर्चों में कटौती करें, जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार नहीं हैं। आपके द्वारा अभी लिए गए फैसले फ्यूचर में आपको अधिक सुरक्षित और शांत बनाएंगे। किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें।

सेहत राशिफल

इस महीने आपकी सेहत स्टेबल रहेगी अगर आप कुछ आसान आदतें अपनाते रहें। थकान होने पर थोड़ी ज्यादा नींद लें, हर दिन टहलें और पर्याप्त पानी पिएं। सांस लेने के छोटे-छोटे ब्रेक या शांत सैर जैसी छोटी-छोटी आदतें आपके मन को सुकून देंगी। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें और काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगर आप उदास महसूस करें तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से प्यार से बात करें। अभी उठाए गए छोटे-छोटे सावधानीपूर्वक कदम आपको फ्रेश और एक्टिव रखेंगे। जब जरूरत हो तब आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 1 फरवरी: इन 4 राशियों की होगी अच्छी कमाई, मिलेगी सफलता
ये भी पढ़ें:6 महीने बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान
ये भी पढ़ें:फरवरी में इन 5 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें 1-28 फरवरी का राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Capricorn Horoscope capricorn Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने