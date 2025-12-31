Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़capricorn love and relationship horoscope 2026 january to december prediction
मकर लव राशिफल 2026: जानें किस महीने में मकर राशि वालों को मिलेगा सच्चा प्यार? पेचीदा होगी साल की शुरुआत

मकर लव राशिफल 2026: जानें किस महीने में मकर राशि वालों को मिलेगा सच्चा प्यार? पेचीदा होगी साल की शुरुआत

संक्षेप:

Capricon Love and Relationship Horoscope 2026: मकर राशि वालों के लिए साल 2026 लव के मामले में बेहद ही खास होने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। इनके बारे में नीचे विस्तार से जानें…

Dec 31, 2025 01:26 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Capricon Love Horoscope Month By Month 2026: मकर राशि वालों के लिए साल 2026 प्यार के मामले में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल प्यार का मामला धीरे-धीरे लेकिन गहराई से सही दिशा की ओर बढ़ना शुरु होगा। इस साल शनि तीसरे भाव में रहेंगे तो ऐसे में पार्टनर को समय देना और उनसे समझदारी के साथ बात करना जरूरी हो जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि इस साल आप खुलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे और इसमें समझदारी भी होगी। गुरु 21 मई तक आपके छठे भाव में होंगे। इस दौरान मामला थोड़ा पेचीदा होगा क्योंकि यही वो टाइम होगा जब काम का बोझ आपके रिश्ते पर असर डालना शुरू करेगा। हालांकि 21 मई के बाद स्थिति बेहतर होगी। इस समय गुरु आपके सातवें भाव में आ जाएंगे और इस अलाइंमेंट को शादी और पार्टनरशिप के लिए शुभ माना जाता है। साल का दूसरा हिस्सा रिश्ते के लिए बहुत खास होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनवरी से मार्च 2026

साल की शुरुआत में मकर राशि वालों का फोकस अपने काम पर ज्यादा रहेगा। काम की भागदौड़ के बीच पार्टनर को समय दे पाना मुश्किल होगा। अगर बातचीत सिर्फ काम की बातों तक की सीमित रह गई तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जनवरी से लेकर मार्च के बीच शांति और धैर्य से काम लेना होगा। पार्टनर से सोच-समझकर बात करेंगे तो सही रहेगा। बड़े-बड़े वादे की जगह अपने छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार जताएं। वहीं शादीशुदा लोग पार्टनर की मदद रोजमर्रा के काम में जरूर करें।

अप्रैल से जून 2026

अप्रैल तक चीजें वैसे ही रहेंगी लेकिन अब मन की उलझनें धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। 21 मई के बाद गुरु आपके सातवें भाव में आएंगे। इसके बाद रिश्ते में बैलेंस आना शुरू होगा। चीजें धीरे-धीरे ट्रैक पर आएंगी। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ फ्यूचर की बात करेंगे तो आउटकम पॉजिटिव ही आने वाला है। इस बीच पुराने मतभेद सुलझेंगे। वहीं सिंगल लोगों की जिंदगी में भी अब ठहराव आएगा। अब आपकी जिंदगी में जो लोग भी आएंगे वो टाइमपास के लिए नहीं होंगे बल्कि वो आपके साथ सीरियस रिश्ता चाहेंगे। शनि की मदद से आपका रिश्ता धीरे-धीरे ही सही लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ता जाएगा।

जुलाई से सितंबर 2026

जुलाई से सितंबर वाला टाइम पीरियड मकर राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान इमोशनल तौर पर आप पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। साथ ही पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझ भी बढ़ेगी। गुरु के प्रभाव की वजह से पार्टनरशिप मजबूत होगी। पार्टनर से सगाई या फिर शादी की बात करनी है तो ये समय बहुत अच्छा होगा। इस दौरान शनि ईमानदार बातचीत में आपकी मदद करेंगे। इससे आपके बीच की पुरानी गलतफहमियां भी खत्म होने लगेंगी। इस टाइम पीरियड में प्यार दिखावे से नहीं बल्कि समझदारी से गहराएगा।

ये भी पढ़ें:मेष हेल्थ राशिफल 2026: शनि की वजह से इन महीनों में गड़बड़ाएगा आपका रूटीन
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: 2026 में घर के बाहर लटका दें लोहे की ये चीज, दूर होगी बुरी नजर

अक्टूबर से दिसंबर 2026

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना बेहद ही खास रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपको सुकून मिलेगा। साथ ही पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत होगा। कुल मिलाकर अब आपके रिश्ते में स्थिरता आनी शुरू होगी। आप एक लंबे समय के बाद किसी रिश्ते में इतना सुरक्षित महसूस करेंगे। मकर राशि के जातक जो लंबे समय से किसी के साथ रिश्ते में हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस टाइम पीरियड में कोई समझदार पार्टनर मिलेगा। बस आप ओवरथिंक करने से बचिए। पार्टनर के साथ खुलकर बात करेंगे तो रिश्ते में मिठास बनी रहेगी।

2026 के लिए खास सलाह

साल 2026 में मकर राशि वालों को कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। इस साल पार्टनर से क्लियर बात करें। धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। साल की शुरुआत में इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ते को जबरदस्ती में आगे नहीं बढ़ाना है। साल के दूसरे हिस्से में खुद पर और अपने रिश्ते पर भरोसा रखने की कोशिश करें। समझदारी से काम लेंगे रिश्ता मजबूत होगा। सहयोग और सम्मान का होना जरूरी है। ऐसे में पार्टनर से इस बारे में खुलकर जरूर बात करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
horoscope 2026 Rashifal 2026 Capricorn Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने