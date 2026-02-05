Hindustan Hindi News
Capricorn Horoscope Today Aaj ka Makar Rashifal Horoscope 5 february 2026 daily bhavishyafal
मकर राशिफल 5 फरवरी 2026: मकर राशि आज धन को लेकर मानें ये सलाह, लवलाइफ में कोई खास आ सकता है

मकर राशिफल 5 फरवरी 2026: मकर राशि आज धन को लेकर मानें ये सलाह, लवलाइफ में कोई खास आ सकता है

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।  

Feb 05, 2026 06:15 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Capricorn Horoscope for Today 5 February 2026: छोटे स्टेप्स आपको लाभ दिलाएंगे। आप आज स्टडी तरक्की पाएंग, खासकर आप जब छोटे कामों पर फोकस करते हैं। धैर्य रखें। सफलता लगातार केयरफुल काम से हर दिन बढ़ती है। आज मकर राशि के लोग प्रैक्टिकल तरक्की का आनंद लेगें। आपको काम पर फोकस करना है। एक सिंपल प्लान बनाएं और उसे ही फॉलो करें। धैर्य रखें और छोटी जीतों को भी इसमें शामिल करें। आपके किसी भरोसमंद दोस्त की मदद आ सकती है। शांत रहें और जो शुरू किया था, उसे खत्म करें।

मकर लव राशिफल

आज मकर राशि के लोगों का स्टडी नेटर रिलेशनशिप में भी मदद करेगा। सिंपल छोटे एक्शन बड़े जेस्चर से कहीं अधिक मायने रखते हैं। सिंपल वर्ड शेयर करें और अच्छे से सुनें। अगर आपका पार्टनर है, तो आपको एक सिंपल चैट और एक साथ वॉक करने का प्लान बनाना चाहिए, जिससे आप एक साथ अधिक समय तक रह सकें। अगर आप सिंगल हैं और आपका कोई दोस्त आपको किसी को मिलवाना चाहता है तो एकदम से वादे ना करें, इसकी बजाय उन्हें समय और वि‌श्वास दें, जो समय के साथ और भी बढ़ेगा।धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाते हैं , इसलिए बातों को सुनें और तुरंत रिएक्ट ना करें। यह आपकी लवलाइफ में एक शांत,स्थिर गर्माहट लाते हैं जो अच्छे और बुरे समय में भी बनी रहती है, इसलिए धैर्य और अच्छाई दोनों बहुत जरूरी हैं।

मकर करियर राशिफल

मकर राशि वाले काम में फोकस करें और क्लियर स्टेप्स और लगातार तरक्की पर ध्यान दें। एक समय में एख ही खास काम करें और इसकी सभी बारिकियां भी अच्छे से चेक कर लें। आपका एक मददगार साथी आपको सपोर्ट और सलाह दे सकता है। अपने रुटीन का इस्तेमाल काम पूरा करने में करें। अगर कोई गलती करे तो किसी से हार्ड वर्ड्स ना बोलें। छोटे-छोटे गाइड पढ़कर या सवाल पूछकर सीखते रहें। आपका कूल और शांत नेचर मैनेजर की अटेंशन पाएगा और आने वाले हफ्तों में लगातार विकास के रास्ते खोलेगा, बशर्ते आप आज धैर्य और निरंतरता बनाए रखें।

मकर मनी राशिफल

आज मकर राशि वालों के पैसो स्टडी और केयरफुल रहेंगे। आपको इनकम और खर्च की एक लिस्ट बनानी है। इस समय अगर जरूरी नहीं है, तो बड़ी संख्या में खरीददारी ना ही करें, तो अच्छा है। अगर आपको क्विक निवेश का कोई ऑफर मिलता है, तो इसके लिए समय लें, जल्दबाजी में हां ना कहें, अच्छे से रिसर्च करके ही फैसला लें। थोड़ी सी सेविंग करें, चाहे वह मामूली ही क्यों न हो। बिल और सब्सक्रिप्शन अच्छे से चेक करें ताकि फिजूलखर्ची से बचा जा सके। छोटी सेविंग और क्लियर रिकॉर्ड से खर्चों को पूरा करना आसान हो जाएगा और आने वाले वीक में आप सेफ महसूस करेंगे।

मकर हेल्थ राशिफल

आज मकर राशि वालों की हेल्थ स्टडी रहेगी, लेकिन आपकी हेल्थ को छोटी केयर की जरूरत होगी। आपको अच्छे से पानी पीना है और थकान होने पर आराम करना है। ताजी हवा के लिए बाहर थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें। सिंपल वेज खाना खाएं और उसमें फल या सब्जियां शामिल करें। मसल्स के तनाव को कम करने के लिए हल्की स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज करें। देर रात भारी काम करने से बचें। लंबे कार्यों के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव महसूस होने पर धीरे-धीरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने की कोशिश करें। इन छोटे-छोटे कदमों का पालन करके आज पूरे दिन अपनी एनर्जी को स्थिर रखेगा।

