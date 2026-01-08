Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 8 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के करियर में बड़े बदलाव आएंगे, लवर से बात करते समय सावधान रहें

मकर राशिफल 8 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के करियर में बड़े बदलाव आएंगे, लवर से बात करते समय सावधान रहें

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today Aaj ka Makar Rashifal : राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।  

Jan 08, 2026 07:45 am IST
Capricorn Horoscope Today 8 January 2026 : आज आपको अपने एक्शन पर खास ध्यान देना है। आज लवलाइफ में खुश रहें और ऑफिस में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आज आर्थिक तौर पर बड़ी दिक्कत नही हैं। आपक हेल्थ भी आज नॉर्मल है। आज आपको लव से जुड़े इश्यूज से बाहर आना चाहिए और सेफ निवेश के लिए ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। ऑफिस में प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको लाभ देगा। आज बड़ा हेल्थ इश्यू आपको हर्ट नहीं करेगा।

मकर लव राशिफल

आज पास्ट के बारे में लवर से बात करते समय सावधान रहें। इससे आपको फ्यूचर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका एटीट्यूड आज बहुत खास है, आपको अपने पार्टनर से भी सभी बातों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए सही समय है। कुछ लोग प्यार के पलों को एजॉय करने के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आज लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। आज लवलाइफ में छोटी दिक्कतों आ सकती हैं, लेकिन ये सीरियस नही होंगी। सिगंल लोगों को आज खास मिल सकता है।

मकर करियर राशिफल

आज आपके करियर में बड़े बदलाव आएंगे। आप नए कर्मचारियों को गाइडेंस देंगे। इस समय आपके सामने रिस्क आ सकता है, इसलिए रिस्क भरी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें। आप निश्चिंत रहें कि आप सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। महिला मैनेजर को ऑफिस में अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए, वरना कंपनी उन्हें वैल्यू नहीं देगीष आपको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। कुछ लोगों को आज गुस्सा आ सकता है, लेकिन इससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। आज इस राशि के लोगों की लाइफ में यात्रा के भी योग हैं, विशेषकर यात्रा और टूरिज्म में काम करने वालों के लिए। देश से बाहर के कस्टमर आपको अच्छी प्रतिक्रिया देंगे।

मकर मनी राशिफल

आज कोई बड़ी पैसों से जुड़ी दिक्कत या शिकायत आपको नहीं होगी। आज मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा, लेकिन आपके पास पैसा कई जगह से आएगा। इसमें पहले किया गया निवेश भी शामिल है। आपको पुराने बकाया से भी आज पैसा मिल सकता है। इससे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। बिजनेसमैन को कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत होगी। अपनी सभी फाइनेंशियल जरूरतों को सावधानीपूर्वक संभालें। कुछ लोग गैर-सरकारी संगठनों जैसे -एनजीओ को आज पैसा दान भी करेंगे।

मकर हेल्थ राशिफल

हेल्थ के लिए हानिकारक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद करें और उनकी जगह हेल्दी पेय पदार्थ, खासकर ताजे फलों का जूस इस्तेमाल करें। गर्भवती महिलाओं को ऐसी किसी भी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जो आपकी प्रग्नैंसी पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। बुजुर्गों को भारी वस्तुएं उठाने से बचना चाहिए और बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मामूली चोटें लग सकती हैं। आपको ट्रेन में चढ़ते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को वायरल बुखार हो सकता है।

