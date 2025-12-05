मकर राशिफल 5 दिसंबर 2025 :लवलाइफ में आज खराब ना बोलें, जल्दबाजी में वादे ना करें, पैसों को लेकर सावधानी से फैसले लें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 5 december 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। लवलाइफ में आज खराब ना बोलें, जल्दबाजी में वादे ना करें, पैसों को लेकर सावधानी से फैसले लें

Capricorn Horoscope Today5th December 2025: आज आपके द्वारा लिए गए स्टेप्स आपको असल मायने में जीत दिलाएं। आज आप शांत तरीके से सफलता पाएंगे। छोटे काम से आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। स्टडी चॉइस आपके लिए क्लियर रिजल्ट लाएगी। आपको धैर्य रखना है और दूसरों के लिए दया का भाव रखना है। आज का दिन लगातार तरक्की का फेवर करता है। अपने असल के टारगेट पर फोकस करें। कम्युनिकेशन क्लियर रखें, छोटे इंप्रूवमेंट लाएं। परिवार और दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। जल्दबाजी में फैसले से बचें।

मकर लव राशिफल अगर आप किसी के साथ हैं, तो उसकी केयर के लिए छोटे-छोटे काम करें। इससे आप दोनों में एक मजबूत बॉन्ड बनेगा। एक दूसरे के साथ आपको समय बिताने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आज सिंगल मकर राशि के लोग किसी दोस्त के जरिए काम में किसी से मिलेंगे, आपको विनम्र होकर रहना चाहिए और अपना अलग पहलु दिखाना है। क्लियर मैसेज हर तरह की कंफयूजन को दूर करते हैं। एक दूसरे से कड़वे शब्द ना बोलें। एक सोच समझकर लिखा गया नोट और एक कप चाय आपके रिश्ते में गर्माहट लाएगी। इस समय कड़े शब्द किसी से ना बोलें। अपने रिश्ते को बढ़ने के लिए असल केयर दिखाएं।

मकर करियर राशिफल ऑफिस में अगर आप लगातार कोशिश करते हैं, तो आपको तारीफ मिलती है। आपको सबसे पहले जरूरी काम को पूरा करना है, इसके बाद बाकी के काम करें। टीमवर्क को अपने काम का हिस्सा बनाएं। इससे आप आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट नोट्स दें और जरूरत पड़ने पर विनम्र प्रश्न पूछें।जल्दबाजी में आकर वादे ना करें और समयसीम भी ईमानदारी से तय करें। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, तो अपना रेजयूमे बना लें और अपडेट करलें , आपके सामने फॉलो अप मैसेज अगली नौकरी का दरवाजा खोल सकते हैं। आज की छोटी जीत कल आपको बड़ा मौका जीतने का अवसर भी देंगी, इसलिए फोकस रखें और धैर्य रखें। अपनी जिम्मेदारियों के दौरान शांत रखें। नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहें।

मकर धन राशिफल धन के मामले आज स्थिर दिख रहे हैं। इस समय मकर राशि वालों को छोटी सेविंग्स पर खास ध्यान देना है और बड़ी खरीदारी से बचना है। एक बिल या मेंबरशिप को चेक करें और जो आपको जरूरत नहीं है उसे कैंसल कर दें। अगर निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सभी फैक्ट एक जगह लाएं और किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य से सिंपल सलाह लें। अभी के छोटे-छोटे सावधानीपूर्वक किए गए फैसले भविष्य के लिए आपको कंफर्ट देंगे और सिक्योरिटी भी देंगे।एक छोटी बजट योजना या खर्चों की एक छोटी सूची आपको सेफ फील कराएगी और कंटोल में महसूस करने और समय के साथ आसानी से स्थिर बचत करने में मदद कर सकती है।

मकर हेल्थ राशिफल



सिंपल केयर से हेल्थ को अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज और छोटी-छोटी वॉक से शुरुआत करें। बार-बार पानी पिएं और थकने पर आराम करें। बिना छोटे ब्रेक के भारी काम करने से बचें। हो सके तो हर घंटे थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर शांत सैर करें या चुपचाप कुछ पढ़ें। हल्की-फुल्की एकटिविटी , नियमित नींद और छोटे-छोटे पौष्टिक खाना खाएंगे, तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी। अगर काम भारी लगें तो मदद मांगे। मूड अच्छा करने के लिए खूब हंसे

