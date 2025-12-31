मकर राशिफल 31 दिसंबर 2025: कोई आपकी लाइफ में करेगा एंट्री, ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें, जानें कैसा रहेगा मकर वालों का दिन

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। कोई आपकी लाइफ में करेगा एंट्री, ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें, जानें कैसा रहेगा मकर वालों का दिन

Capricorn Horoscope Today 31 December 2025: आज मकर राशि वालों को ईगो को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। आज प्यार की ब्यूटी में खो जाएं। आपको अपने रिलेशनशिप के लिएसमय निकालना चाहिए। जब उन्हें समय देंगे, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। ऑफिस में आज प्रोफेशनलिज्म को बना रखें। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज पॉजिटिव रहेंगी। आज प्यार से जुड़े इश्यूज को आपको संभालना है। आपकी पर्फोर्मेंस आज ऑफिस में आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेगी।

मकर लव राशिफल आज आपके लिए जरूरी है कि आपका पार्टनर से अच्छे से बात हो। आपका एटीट्यूड आज लवर के साथ में रहते हुए खास हो। आज अपने दिल को खुला रखें, क्योंकि आपकी लाइफ को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कोई आपकी लाइफ में दिल के रास्ते एंट्री करने वाला है। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं। आज आप रोमांटिक डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां आप अपने लवर को गिफ्ट देकर सरप्राइज भी कर सकते हैं।शादीशुदो पुरुषों को रिलेशनशिप के मामले में अनुशासन में रहने की जरूरत है, आपको किसी भी हालत में ऑफिस रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे आपकी लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं।

मकर करियर राशिफल आज जॉब के मामले में मकर राशि वालों को अनुशासन में रहान होगा। आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो लोग टीम लीडर्स हैं, वो आज डिप्लोमेटिक रहें, खासकर जब मामला टीम से जुड़ा हो।जो लोग आईटी हेल्थकेयर में हैं, वो लोग आज विदेश में नौकरी के मौके देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स आज पेपर क्लियर करके खुश रहेंगे, वहीं जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, वो आज इंटरव्यू की लाइन में खड़े रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एक्सेसरीज और कंस्ट्रक्शन सामग्री का बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को सेल्स में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

मकर मनी राशिफल आज आपके पास पैसा आएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आंखे बंद करके बिल्कुल भी चीजों में पैसा ना लगाएं। जो लोग विदेश पढ़ रहे हैं, वो लोग आर्थिक तौर पर अपने माता-पिता से सपोर्ट पाना चाहते है, जिससे वो ट्यूशन फीस दे सकें। आज अगर किसी भाई और बहन को पैसों की जरूरत है, तो जरूर करें। बिजनेस में आप आज अच्छा पैसा पाएंगे। आप फंड एकत्र करने में भी सफल होंगे। आज आप दोपहर के समय वाहन भी खरीद सकते हैं।

मकर हेल्थ राशिफल आज दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। आज आपको हड्डियों और मसल्स में दर्द हो सकता है, इससे आपकी डेली लाइफ प्रभावित हो सकती है। आज खाना ना छो़ड़े, इससे आप थकान फील कर सकते हैं। आप खाने में फ्रूट्स और सब्जियां ज्यादा लें, इसकी बजाय मीठे और कोल्ड ड्रिंक्स से तौबा करें । आपके लिए जिम ज्वाइन करने का भी आज अच्छा दिन है। आज कुछ महिलाएं चीनी छो़ड़ने के लिए दिन को चुन सकती है। बच्चों में आज खेलते समय कट लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com