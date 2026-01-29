मकर राशिफल 29 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा, लवलाइफ में मच सकता है हंगामा, जानें कैसा है मकर राशि का दिन

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा, लवलाइफ में मच सकता है हंगामा, जानें कैसा है मकर राशि का दिन

Capricorn Horoscope Today 29 January 2026 : मकर राशि वाले रिस्क से प्यार करते हैं। आपको लगातार लवर पर प्यार की बरसात करनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉडक्टिव रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी हेल्थ अच्छी शेप में रहे। आपके पास पैसा भी आ रहा है। आपको प्रॉडक्टिविटी को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगे। आर्थिक तौर पर आप स्टेबल रहेंगे। हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यूज भी आपके सामने आ सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर लव राशिफल आज चीजों को कल्पना में ना सोचें, आपको लवलाइफ में उन पलों को देखना चाहिए, जिससे आपका लवर खुश रह सके। आज कुछ लवर मान्यताओं को लेकर अवास्तविक बात कर सकते हैं। आपको परिस्थिति को संभालने के लिए इस समय डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। आपको अपने लव अफेयर को सेफ रखना है, क्योंकि कोई तीसरा शख्स आपकी लवलाइफ में इस समय दखल दे सकता है। आज कुछ लव अफेयर में परेशानियां देखने को मिलेंगी और ये परेशानिां एक्स लवर के कारण पैदा होंगी। इससे ऐसा हंगामा मच सकता है जिसे सुलझाना आपके बस की बात नहीं होगी। शादीशुदा महिलाओं के रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इसमें मेन रोल ईगो से जुड़ा हो सकता है।

मकर करियर राशिफल आज ऑफिस में अनुशासन के साथ काम करते रहें। आज आपको ऐसे टास्क भी मिल सकते हैं, जो आपको अपना प्रोफाइल अपग्रेड करने की अनुमति देंगे। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, वो लोग आज किसी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और आपको अपने रिजल्ट को लेकर खास तरह से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कुछ हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल के साथ-साथ आईटी प्रोफेशनल को विदेश जाने के मौके मिलेंगे। आपको सीनियर्स और एचआर टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। कुछ फाइनेंस, बैंकिंग,और अकाउंटिग प्रोफेशनल को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बिजनेस डेवल्पर्स को क्लाइंट के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।

मकर मनी राशिफल आज मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा। जो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, उन्हें अपने वॉलेट को लेकर सावधान रहना चाहिए, इसके खोने या चोरी हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें। आज आपके किसी भाई या बहन को धन की जरूरत होगी, ऐसे में आपको उससे मदद करनी चाहिए। आपको आज पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा मिल सकता है, इससे आपकी कुल संपत्ति में इजाफा होगा। आपको दोपहर का समय दोस्तों के साथ आर्थिक मामलों को सोल्व करने में लगाना चाहिए। आज बिजनेसमैन फंड को एकत्र करने में सफल रहेंगे। आपके सभी पेंडिग ड्यूज भी क्लियर हो जाएंगे।

मकर हेल्थ राशिफल आज मकर राशि वालों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिएकोशिश करें कि ऐसे इलाकों में जानें से बचें, जहां बहुत धूल हो। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें और प्रोफेशनल तनाव को घर से दूर रखें। कुछ बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। हाई बीपी में मामूली उतार-चढ़ाव भी आज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। छुट्टी पर जाने वालों को अपने पास मेडिकल किट तैयार रखनी चाहिए।