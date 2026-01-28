मकर राशिफल 28 जनवरी 2026: मकर राशि वालों को सीनियर्स से तारीफ मिलेगी, खर्चों को सावधान रहें, जानें कैसा है दिन

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को सीनियर्स से तारीफ मिलेगी, खर्चों को सावधान रहें

Capricorn Horoscope Today 28 January 2026 : मकर राशि के लोगों को लाइफ में जीनियस बने रहना है। आज लवलाइफ में गहरा प्यार और जॉब में सक्सेस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपको ऑफिस में अपना बेस्ट देने की जरूरत है। आज जरूरी और बड़े आर्थिक फैसले ना ही लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप अच्छी रोमांटिक लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं।आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ की उम्मीद कर सकती है। आपको वेल्थ को सावधानी से हैंडल करना चाहिए और हेल्थ भी आपके फेवर में रहेगी।

मकर लव राशिफल आज आपका लवर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, आपकी लाइफ में ये चीजें रिफलेक्ट होंगी। आपके कई चीजों पर असहमत होने के बाद भी आप दोनों एक अच्छा रेपोर्ट शेयर करेंगे। आज किसी भी तरह की बहस से बचें कोशिश करें कि डिबेट के दौरान आप चुप हो जाएं और धैर्य से काम लें। आप दोनों एक साथ वेकेशन पर भी जा सकते हैं, इससे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। आज रोमांटिक लव अफेयर में वफादार रहें और आपको इसके नतीजे भी जल्द देखने को मिलेंगे। सिंगल लोगों को किसी दिलचस्प व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा और यह एक नए लव अफेयर में बदल हो सकता है।

मकर करियर राशिफल आपका काम के प्रति आपका कमिटमेंट देखकर आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे। आजआप मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि, बैंकरों, अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजरों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू शेड्यूल है, उन लोगों को सवाल के जवाब को लेकर सावधना रहना चाहिए। आज स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, उनके प़जिटिव न्यूज मिल सकती है। आज व्यापारियों के सामने लाइसेंस से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, इनका तुरंत निपटारा करना जरूरी है। आज बिजनेसमैन नए प्रमोटर्स से मिलेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे।

मकर मनी राशिफल आज कुछ छोटी-मोटी पैसों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।आपको खास तौर पर अपने खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। सेफ निवेश से जुड़े ऑप्शन जैसे म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट पर करने के बारे में इस समय सोचें। आपके लिए इस समय सट्टेबाजी से संबंधित बिजनेस ठीक नहीं है। भाई-बहनों के साथ सभी फाइनेंशिय विवादों को सुलझा लें और दान भी करें। कुछ स्टूडेंट्स को विदेश में यूनिवर्सिटी में शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को एक नई पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा।

मकर हेल्थ राशिफल अपने हेल्थ को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी हालत में हेल्थ से समझौता न करें। आज मकर राशि वालों को छाती से संबंधित कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोपहर के समय में आपको मुंह या दांतों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। कुछ बुजुर्गों को हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होगी। गर्भवती महिलाओं को आज छुट्टी के दौरान एडवैंचर्स गेम्स से बचना चाहिए। बच्चों को बाहर खेलते समय चोट भी लग सकती है।