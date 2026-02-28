Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मकर राशिफल 28 फरवरी: आज क्रश को करेंगे प्रपोज तो मिलेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त रहें सावधान

Feb 28, 2026 06:40 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today 28 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 28 फरवरी का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

मकर राशिफल 28 फरवरी: आज क्रश को करेंगे प्रपोज तो मिलेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त रहें सावधान

Capricon Horoscope Today 28 February 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: मकर राशि के लोग आज के दिन अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मौके की तलाश करें। पार्टनर के साथ खुशनुमा पल तलाशें। अगर किसी को प्रपोज करना है तो कर दें क्योंकि जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन आज अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ऑफिस में बेशक आपको चुनौतियां मिलेंगी लेकिन आप अपनी ओर से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें पैसों के मामले में आज आपकी स्थिति सही रहने वाली है। ऐसे में आज आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच-विचार कर सकते हैं। आज आपकी सेहत भी सही रहने वाली है। बाकी नीचे विस्तार से जानें आज के लिए मकर राशि के लिए विस्तृत राशिफल-

मकर लव राशिफल

आज मकर राशि वाले लोग अपने ईगो को छोड़ दें। कोई भी बड़ा फैसला लें तो अपने पार्टनर को भरोसे में लेना जरूरी है। आज पार्टनर के साथ घूमने या फिर रोमांटिक डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि आज आप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। कोशिश करें कि आज आप पार्टनर को थोड़ा स्पेशल फील करवाएं। ऐसा करने से आप लोगों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। आज आप अपने रिश्ते के बारे में घरवालों को बताएं और उनकी मंजूरी लें। जो लोग सिंगल हैं या हाल ही में जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, उन्हें आज नया प्यार मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को आज अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना कहें कि किसी की फीलिंग्स को आज ठेस पहुंचें क्योंकि शब्दों का असर परिवार पर पड़ने की संभावना है। ऐसे में सोच-समझकर ही कुछ कहें।

मकर करियर राशिफल

आज मकर राशि वाले लोग ऑफिस में सीनियर्स के साथ चल रही दिक्कतों को सुलझाएं और मीटिंग के दौरान बहसबाजी से बचें क्योंकि इससे आपकी इमेज ही खराब होगी। कुछ लोग बेहतर सैलरी के लिए नई नौकरी जॉइन कर सकते हैं। अगर नौकरी से जुड़ी कोई चीज परेशान कर रही है तो आज उसका हल भी मिल जाएगा। जो लोग टेक्निकल काम में माहिर हैं, वो लोग आज अपने प्रोजेक्ट में सफल रहेंगे और सीनियर की वाहवाही भी पा सकेंगे।। क्लाइंट के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो चीजें ट्रैक पर रहेंगी। बिजनेस से जुड़े लोग आज नए पार्टनरशिप पर साइन कर सकते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरु करना है या किसी नए आइडिया पर काम करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा।

ये भी पढ़ें:आज का पंचांग 28 फरवरी: कब करें आमलकी एकादशी का पारण? जानें दिन के सारे मुहूर्त
ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 28 फरवरी: आज रिश्ते पर लगेगी पक्की मुहर? सीनियर नहीं करेगा सपोर्ट
ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेत, करियर में मिल सकते हैं नए मौके

मकर धन राशिफल

मेकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति सही रहेगी। आज दिन खत्म होने से पहले शेयर मार्केट या सट्टा कारोबार से अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। भाई-बहन किसी कानूनी मामले में फंस सकते हैं और ऐसे में उन्हें आपकी आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। आज के दिन कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद या बेच भी सकते हैं। कपड़ा, फैशन एक्सेसरी, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर के सामान से जुड़े बिजनेसमैन को आज अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज आप अनजान लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी रखें।

मकर स्वास्थ्य राशिफल

मकर राशि वालों की सेहत आज अच्छी रहने वाली है। हालांकिआज आप हल्की-फुल्की परेशानी को नजरअंदाज ना करें। कुछ बड़े-बुजुर्गों को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है अगर समस्या ज्यादा लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खाने में ज्यादा सब्जियां और फल शामिल करें। तली-भुनी चीजों को खाने से बचें। बच्चों को गले में खराश या हल्का सिरदर्द हो सकता है। मौसम की मार आप पर भी पड़ सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में आज आप कोई भी भारी सामान उठाने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Today Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने