मकर राशिफल 23 मई 2026: आज शनि और चंद्रमा होंगे मेहरबान, बस इन बातों को ना करें नजरअंदाज
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope 23 May 2026, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 23 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा अच्छा रहने वाला है। परिवार और पार्टनर का साथ खुशी देगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आज आपको प्यार और पैसों के मामलों में थोड़ा सोच-समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस का काम अपनी रफ्तार से चलता रहेगा और धैर्य के साथ फैसले लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं 23 मई का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में आपके लिए कैसा रहने वाला है।
ग्रहों का संकेत
शनि की वजह से आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और हिम्मत मिलेगी। वहीं चंद्रमा रिश्तों को सही दिशा देंगे। मन की शांति मिलेगी। बस आज लव लाइफ और पैसों के मामले में जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे तो सही होगा।
मकर राशि का लव राशिफल
आज आपकी लव लाइफ में थोड़ा भ्रम बना रह सकता है। किसी रिश्ते को लेकर बार-बार सोचने से मन उलझ सकता है। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा इंतजार करना ही सही होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में आपको ज्यादा परेशानी दे सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। इससे रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।
मकर राशि का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज का दिन ठीक रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। जो जैसा करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। आज ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इन्हें अच्छी तरह संभाल लेंगे। किसी नए काम या प्रोजेक्ट में जल्दबाजी करने की बजाय धैर्य रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। आपके काम की तारीफ होगी लेकिन ईगो से बचना है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी दिन सही होगा। बस धैर्य रखना है। स्टूडेंट्स भी फोकस के साथ पढ़ाई करें।
मकर राशि का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर नई प्लानिंग में पैसा लगाने से फिलहाल बचें। इसे नजरअंदाज ना करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आज नुकसान करा सकता है। अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें और अपनी बचत को ध्यान में रखें। खर्चे और बचत के बीच सही तालमेल बिठाना जरूरी होगा। आज पैसा संभालकर खर्च करेंगे तो उसी में आपकी समझदारी होगी। इससे आपका भविष्य मजबूत होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा सही होगा। एनर्जेटिक महसूस करेंगे और कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि फिर भी अपने खानपान पर ध्यान देते रहें। आज पानी खूब पिएं। बस बाहर का खाना ना खाएं। तला-भुना खाना आपके लिए सही नहीं है। जिन लोगों को यूरिक एसिड और पथरी की दिक्कत है वो लोग इस मामले में थोड़ा ज्यादा सावधान रहें। मानसिक रूप से आज आप शांत और खुशी महसूस करेंगे जिससे दिन खुशनुमा ही रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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