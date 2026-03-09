मकर राशिफल 9 मार्च: मकर राशि आज धन के मामले में सावधानी जरूरी, मिलेगी सफलता
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 9 March 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 9 मार्च 2026 : रिलेशनशिप में प्यार से जुड़ी दिक्कतों को आज के दिन सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रख सकती हैं। आज के दिन पैसों को ध्यान से संभालें। आपको अपनी सेहत पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होगी। आज के दिन आपकी लव लाइफ में छोटी-मोटी दिक्कतों को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। प्रोफेशनल चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ पार करें। आज आपको बिना सोचे-समझे पैसे से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए।
मकर राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी भावनाएं खुलकर बताने की कोशिश करें। आज के दिन आपका पार्टनर चाहेगा कि आप एक साथ रहें। नए कपल्स के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम बहुत जरूरी रहेगा। ऐसे मौके आएंगे, जब आपको किसी तीसरे इंसान के दखल देने के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, जिससे आपके रिलेशनशिप में हल्की-फुल्की उथल-पुथल मच सकती है। मैरिड महिला जातक परिवार बढ़ाने को लेकर सीरियस हो सकती हैं, जबकि सिंगल महिलाएं आज के दिन ऑफिशियल इवेंट्स और फैमिली फंक्शन्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहेंगी। आज के दिन सिंगल महिलाओं को आज एक से ज्यादा प्रपोजल मिल सकते हैं।
मकर राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम के प्रति कमिटेड रहने की कोशिश करें। वर्कप्लेस पर ईगो से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, आज के दिन आप डेडलाइन पूरी करेंगे। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उन्हें आज नए इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। कुछ हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल्स विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं। टीम लीडर और मैनेजर को टीम मेंबर्स के साथ इम्पार्शियल रहना चाहिए और टीम को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को आज सफलता मिल सकती है। बिजनेसमैन नए क्लाइंट्स का भरोसा जीत सकते हैं।
मकर राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आप अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन को लेकर सावधान रहें। पिछले इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पॉजिटिव नहीं होगा, और इससे रियल एस्टेट और स्पेक्युलेटिव बिजनेस में इन्वेस्ट करने की आपकी प्लानिंग पर भी प्रेशर पड़ सकता है। आप किसी दोस्त के साथ धन से जुड़ी बहस को सुलझाने के आइडिया पर आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में कुछ महिलाएं भी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में घसीटी जा सकती हैं।
मकर राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना होगा। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करना बहुत जरूरी रहेगा। आज के दिन आपको स्किन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो लोग किचन में काम करते हैं, उन्हें सब्जियां और फल काटते समय सावधान रहने की जरूरत है। चीनी का सेवन कम करें और जंक फूड्स को मेन्यू से दूर रखें। पत्तेदार सब्जियों को डाइट का हिस्सा बनाएं। बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा