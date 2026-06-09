मकर राशिफल 9 जून 2026: आज आकस्मिक धन लाभ से बढ़ेगा बैंक-बैलेंस, नए काम की शुरुआत से बचें

Aaj ka makar rashifal 9 June 2026, Capricorn Horoscope Today: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य, धन, सेहत और करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। पढ़ें 9 जून 2026 का मकर राशि का राशिफल।

Capricorn Today Horoscope 9 June 2026, आज का मकर राशिफल: मकर राशि वालों को आज बहुत बचकर दिन पार करना चाहिए। आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। कंधे के ऊपर के अंगों में आपको दिक्कत हो सकती है। प्रेम-संतान की स्थिति में बहुत सुधार है। व्यापार आपका बहुत अच्छा है। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अत्यंत शुभकारी समय है। बस किसी नए व्यापार की शुरुआत नहीं करें। हालांकि आज आप सोच-समझकर और एक्सपर्ट की राय लेकर निवेश कर सकते हैं। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों के सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। विवाहित जातक पार्टनर के साथ रंगीन और यादगार दिन बिताएंगे। कुछ अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र या दोस्तों से मुलाकात होने से दिन खुशनुमा रहेगा। आज अपने दिल की बात को शेयर करें और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दिन अनुकूल है। लव लाइफ में ताजगी और नई ऊर्जा महसूस करेंगे।

मकर करियर राशिफल- मकर राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन बहुत लाभकारी रहने वाला है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी आपकी योजनाएं सफल होंगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे आपकी मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। बिजनेस करने वालों को व्यापार में विस्तार मिल सकता है।

मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जिससे आपके बैंक-बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। धन के मामले में आपको नई संभावनाएं नजर आ सकती हैं। किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। हालांकि आज आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी चाहिए। निवेश का फैसला बहुत सोच-समझकर लें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है।

मकर सेहत राशिफल- मकर राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से दिन उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। दिन की शुरुआत में सिरदर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मानसिक शांति प्राप्त होगी। दिन की शुरुआत में आप थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा आपकी स्थिति में सुधार होगा। खान-पान पर नजर रखें। डाइट में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें।