मकर राशिफल 9 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज ऑफिस में रहेंगे बिजी, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, प्रेम जीवन रहेगा सुखद

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 9 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को लव लाइफ में चल रही चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 9 January 2026 : मकर राशि वालों को लव लाइफ में चल रही चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में दबाव रहेगा, लेकिन सही तरीके से काम संभालेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों का मैनेजमेंट सोच-समझकर करना होगा। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। रिश्तों की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ ऑफिस में भी अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा। आज धन और स्वास्थ्य- दोनों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर राशि का लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में अच्छे और सुखद पल आएंगे। आप अपने क्रश का दिल जीत सकते हैं और रिश्ते में मस्ती व रोमांच बना रहेगा। कुछ लोग रोमांटिक छुट्टी की योजना बना सकते हैं और परिवार भी रिश्ते का समर्थन करेगा। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर को दिनभर की प्लानिंग की जानकारी देते रहनी चाहिए। बेवजह की कड़वी बातचीत से बचें। कुछ अविवाहित पुरुष पुराने प्रेमी से मतभेद सुलझाकर फिर से रिश्ता शुरू कर सकते हैं।

मकर राशि का करियर राशिफल: आज प्रोफेशनल लाइफ मिली-जुली रहेगी। जिन लोगों के इंटरव्यू हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोगों की सैलरी बढ़ने के भी योग हैं। आईटी प्रोफेशनल्स और ग्राफिक डिजाइनर्स को क्लाइंट्स की वजह से दोबारा काम करना पड़ सकता है, जिससे परेशानी होगी। अहम प्रोजेक्ट संभाल रहे लोगों को डेडलाइन का खास ध्यान रखना होगा और अपने व्यवहार से क्लाइंट को भी प्रभावित करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों का दिन काफी व्यस्त रहेगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: आज बड़े खर्चों से दूरी बनाए रखें। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को पारिवारिक संपत्ति मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में पैसों को लेकर छोटे विवाद हो सकते हैं, जिनसे बचना बेहतर रहेगा। दोस्तों के बीच किसी आर्थिक विवाद में भी आप शामिल हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए फंड जुटाने के लिहाज से एक-दो दिन रुकना फायदेमंद रहेगा।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी-मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। रोजाना व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें और खानपान पर ध्यान दें। जिन लोगों को लिवर या छाती से जुड़ी समस्या है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। पेट से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार, खांसी या पाचन से जुड़ी समस्या के कारण स्कूल मिस करना पड़ सकता है। सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी हल्की समस्याएं भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com