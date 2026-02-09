मकर राशिफल 9 फरवरी 2026: मकर राशि वालों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, धन लाभ के भी योग, बस धैर्य से करें काम
Capricorn Horoscope Today 9 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 9 February 2026 : मकर राशि वालों के लिए आज दिल की बातें खुलकर कहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कामकाज में कुछ ऐसे चैलेंज मिल सकते हैं जो आपकी काबिलियत को परखेंगे। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी और सेहत भी सामान्य रहेगी। निजी और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें। ऑफिस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आर्थिक रूप से हालात बेहतर रहेंगे और सेहत भी आपका साथ देगी।
मकर लव राशिफल- पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें और ऐसी कोई बात न कहें जिससे उन्हें बुरा लगे। बीती बातों का जिक्र करने से बचें, क्योंकि इससे रिश्ता खराब हो सकता है। कुछ पुरुष जातक बेवजह बहस करने के मूड में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। छोटी-सी नोकझोंक हो भी जाए तो उसे वहीं खत्म कर दें, बात को बढ़ने न दें। सिंगल महिलाओं को किसी पार्टी या फंक्शन में प्रपोज़ल मिल सकता है। जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पुराने रिश्ते से दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना मौजूदा रिश्ते में परेशानी आ सकती है।
मकर करियर राशिफल- ऑफिस में आपकी मेहनत और कमिटमेंट की परीक्षा हो सकती है। टीम मीटिंग में नए आइडियाज रखने पड़ सकते हैं। जो महिलाएं नई-नई ऑफिस जॉइन हुई हैं, उन्हें अपने आइडियाज रखते समय थोड़ा संभलकर बोलना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों को आज आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों का पार्टनर के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, ऐसे में मामला बढ़ने न दें। मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोग नई जगहों की यात्रा कर सकते हैं और क्लाइंट से बातचीत में अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल कर टारगेट पूरा करेंगे।
मकर आर्थिक राशिफल- आज आमदनी बनी रहेगी। महिला उद्यमियों के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। विदेश से फंडिंग मिलने के योग हैं, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पुराने लोन चुकाने और फाइनेंशियल जिम्मेदारियां खत्म करने के लिए भी समय ठीक है। कुछ लोग परिवार में किसी खुशी के मौके पर खर्च कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को किसी नए सेक्टर में निवेश करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए।
मकर स्वास्थ्य राशिफल- कोई बड़ी सेहत से जुड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ महिलाओं को माइग्रेन या महिलाओं से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना ठीक रहेगा। जिन लोगों पर मानसिक दबाव ज्यादा रहता है, उन्हें सुबह या शाम 30 मिनट ध्यान करना फायदेमंद रहेगा। खाने-पीने में संतुलन रखें और प्लेट में सब्जियां व फल ज्यादा रखें। ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाने से बचना बेहतर रहेगा।
