संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today 9 December 2025, मकर राशिफल 9 दिसंबर 2025: रिश्ते में कई समस्याओं के बावजूद, आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। आप अपनी नौकरी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि, महत्वपूर्ण फाइनेंशियल फैसले लेते समय आपको सावधान रहना चाहिए।

मकर राशिफल 9 दिसंबर: मकर राशि आज ऑफिस के ड्रामे से रहें दूर, सुबह में होगी कुछ समस्या मकर लव लाइफ: आपको एक मैच्योर रवैये के साथ किसी भी प्रॉब्लम को संभालने की जरूरत हो सकती है। इससे उन समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी, जो ज्यादातर अहंकार से जुड़ी हैं। अपनी भावनाओं को जाहिर करते समय सावधान रहें। ऐसे मोमेंट आ सकते हैं, जब आपका प्रेमी आपके इरादों पर शक करेगा। आज आपके हाव-भाव को गलत समझा जा सकता है। इससे रिश्ते में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको जीवन में कुछ चीजों के प्रति अपने रवैये पर आलोचना का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सिंगल लोग या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें नया प्यार मिलेगा।

करियर राशिफल: आज सुबह में परफॉर्मेंस से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं के बावजूद, आप मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल होंगे। ऑफिस के ड्रामे से दूर रहें। अपने सीनियर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखें। मैनेजमेंट आपसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करता है, और आपको यह पक्का करना होगा कि आप सबसे अच्छे नतीजे दें। अगर आप हायर स्टडीज की योजना बना रहे हैं और उसी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो आज मौके ज्यादा अच्छे हैं। बिजनेसमैन नए पार्टनर से मिलेंगे और नई डील साइन करेंगे, जिससे कल मुनाफा होगा।

फाइनेंशियल राशिफल: आर्थिक दिक्कतें आएंगी। लोन चुकाने से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। आपको फाइनेंशियल मामलों में किसी रिश्तेदार से मदद की जरूरत पड़ सकती है। दोपहर में फाइनेंशियल मामलों पर चर्चा करने और किसी दोस्त के साथ किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए भी समय अच्छा है। आंख बंद करके सट्टेबाजी वाले बिजनेस में निवेश न करें। इसके बजाय, मार्केट के बारे में रिसर्च करें और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लें।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों को आज हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एंग्जायटी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ बच्चे गर्दन या आंखों में दर्द की शिकायत करेंगे। वायरल बुखार या पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको अपनी नींद पर भी ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। तेज स्पीड से गाड़ी चलाने से बचें, खासकर रात में।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ